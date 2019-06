Ganas y dedicación para lograr sueños

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - La humbertina Gisela “Yinyu” Risso podríamos decir que “casi” es deportista de tiempo completo. Y decimos “casi” porque tiene 29 años de edad y sólo hace aproximadamente seis años que comenzó con las artes marciales (taekwondo), casi en paralelo largó con el tema bicicleta y hace un año está también con el trail; pero por otro lado es empleada de una entidad financiera de nuestra localidad. Una vez que finaliza su tiempo en la oficina, aparecen las otras rutinas: las deportivas “entreno todos los días, sin un cronograma especifico, pero si con constancia”.

A comienzos de este año logró una meta, unir en bicicleta Humberto 1° (Santa Fe) con Purmamarca (Jujuy) y pedaleó 1186 km (más 300 km de vuelta). “Es un lugar que había visitado con anterioridad, y siempre dije que quería llegar de forma diferente para también apreciarlo desde otro lugar”. Y ese hecho que a través de las redes le permitió trascender nuestra localidad, lo plasmó en una charla pública días pasados en Biblioteca Popular Mariano Moreno. “Fue una charla abierta, donde se tocaron varios temas sobre el deporte, la alimentación, los miedos y los prejuicios de la gente”. Sobre el final, compartiendo emociones con los asistentes decía “No hace falta ser experto en el tema o tener algún título para poder lograr los sueños, solamente se necesitan ganas y dedicación, cuando el deseo de querer lograr algo es lo que nos mueve, las excusas sobran”. Sobre su raid en bicicleta decía que “fue un viaje maravilloso a Jujuy, claramente tuvo un antes y un después, no pensé que iba a tener tanta repercusión”. Sus comienzos fueron probando distancias cortas y después compitió en algunas carreras. Recuerda que “la primera fue en Esperanza para el día del padre, que le traje una medalla del podio a mi papá como regalo en su día”.

En la escuela ZendoTongil (Escuela humbertina de taekwondo) con su dedicación y su esfuerzo deportivo alcanzó el tan apreciado “cinturón negro”. “Hoy el taekwondo es como mi segunda familia, porque gracias a las artes marciales descubrí y afiance muchas cosas que estoy segura que otros deportes no lo brindan”. Por eso en agosto próximo participará del Campeonato Nacional de Taekwondo que se realizará en Tucumán.

Gisela “Yinyu” Risso, humbertina que vive con sus padres y abuelos, es un gran ejemplo de juventud marcando siempre desafíos y sueños nuevos; tiene un gran número de amigas/os que admiran su constancia y dedicación, y la apoyan en todo. Sobre el final de esta nota decía: “quiero agradecer a mi familia y amigos de siempre que apoyan cada desafío o aventura que me proponga y a la escuela ZENDOTONGIL”. Felicitaciones!!!

NOTA: En la edición del 29 marzo de 2019 se puede recordar la nota de raid Humberto 1° - Purmamarca en bicicleta.-