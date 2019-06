Programa de los Festejos patronales

LEHMANN. - Con motivo de un nuevo aniversario de nuestra localidad, la Comuna local dio a conocer el Cronograma de Festejos Patronales Lehmann 2019.

El pasado sábado 1º a las 14 el Club Moreno recibió al Deportivo Vila en sus instalaciones.

Luego, el domingo 2 a las 14.15 se jugó la 5° Fecha de Hockey, donde las “Morenas” enfrentaron a Sarmiento de Humboldt. Por otra parte, a las 16.30 se realizó un torneo de penales en las instalaciones del Club Moreno, bajo la organización de la subcomisión de Tae Kwon Do.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

VIERNES 7: a partir de las 14 se realizará una intervención de tapiales en nuestra localidad, con la participación de instituciones educativas y el taller comunal de Arte para Niños.

A las 20 hs., la E.E.M.P.A. Anexo Lehmann celebra su 10° aniversario con un emotivo acto en la Sociedad Italiana de Lehmann.

A las 21 hs. la comparsa local “Mayunamhel” realizará una Peña - Bingo de Mujeres en el salón de eventos “Punta Lehmann”. El costo de la entrada es de $100, con un cartón de regalo.

SÁBADO 8: a partir de las 20 en el Predio del Ex Ferrocarril Belgrano se realizará el 1° Moto Rock, con la participación de bandas en vivo, servicio de buffet y lugar para acampar. El costo de la entrada es de $150 más un alimento no perecedero.

VIERNES 14: a partir de las 20 en la Sociedad Italiana se llevará a cabo una Peña Folclórica organizada por la Escuela N° 378 “Gral. Don José de San Martín” de Nueva Lehmann.

SÁBADO 15: a partir de las 14 la División Inferiores del Club Moreno enfrenta a Deportivo Tacural.

DOMINGO 16: a partir de las 14.15 se juega la 6° Fecha de Hockey, donde las “Morenas” enfrentarán a Atlético de Rafaela.

MIÉRCOLES 19: a partir de las 10 en la Plaza “San Martín” de nuestra localidad se realizará el Acto Alusivo al Día de la Bandera, bajo la organización de la Escuela N° 374 “Domingo F. Sarmiento”.

JUEVES 20: a partir de las 16 en el Salón del Club Moreno se llevará a cabo un Té – Bingo familiar, bajo la organización de la Subcomisión de Tae Kwon – Do.

VIERNES 21: a las 10 hs se realizará la Inauguración del Nuevo Edificio Espacio de Primaria Infancia Jardín Maternal “La Esperanza”.

Por otra parte, a las 20.30, la Subcomisión de Patín Artístico realizará una Peña Folclórica en las instalaciones del Club Moreno.

SÁBADO 22: a partir de las 15 se llevará a cabo la apertura de la muestra “Mens sana in corpore sano” de Daniel Bertoldi. Pasado: hecho realidad. Presente: lleno de esperanza. Futuro: personas formadas y de bien. La muestra consiste en la exposición de revistas, fotografías, artículos periodísticos referidos a la historia del deporte en Lehmann, stands de los diferentes deportes que se practican en el Club Moreno, muestra de monedas históricas.

DOMINGO 23: a partir de las 12, se realizará el Almuerzo en honor a San Guillermo en la Sociedad Italiana, con la organización del Consejo Económico de la Parroquia “San Guillermo”.

Luego, a partir de las 14, las divisiones Primera y Reserva del Club Moreno, enfrentan al club Sportivo Roca.

MARTES 25: FESTEJO CENTRAL.

A las 9.30 se realizará la tradicional procesión con la imagen de nuestro Santo Patrono, San Guillermo. A las 10 se celebrará la Santa Misa en la Parroquia.

A partir de las 13 en la Plaza “San Martín” de nuestra localidad se realizará el tradicional festejo, con juegos, entretenimientos, feria de artesanos y entrega de golosinas. Organiza: Comuna de Lehmann.

VIERNES 28: a partir de las 18.30 se llevará a cabo el Cierre del proyecto: “Sabias que…” con un acto de apertura y la posterior muestra de los trabajos realizados por los alumnos de la Escuela N° 374 “Domingo F. Sarmiento”. Habrá servicio de cantina.

Finalmente, a partir de las 21 en el Salón del Club Moreno se realizará el Gran Baile por el Centésimo trigésimo octavo Aniversario de nuestra localidad con orquestas invitadas y servicio de buffet. Organiza: Club Football Moreno de Lehmann.