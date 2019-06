Se reunifica el peronismo Notas de Opinión 05 de junio de 2019 Por Rosendo Fraga Alberto Fernández no ha sumado votos a la fórmula que integra junto a Cristina, pero Massa sí los puede sumar.

La decisión de Massa de sumarse a un gran frente opositor, que reúna a todos lo sectores decididos a enfrentar a Macri, implica que se suma al Kirchnerismo. Se trata de la fuerza política más importante de la oposición y por esta razón, el mensaje de Massa ha sido claro. Así lo ha interpretado el Kirchnerismo, que a través de Alberto Fernández ha iniciado conversaciones para la inclusión del Frente Renovador de Massa al "Frente Patriótico", integrado por Unidad Ciudadana -el Partido de Cristina-, el Partido Justicialista, presidido por Gioja quien ha dicho que Massa debe incorporarse a esta coalición, y otros 16 partidos.

El Frente liderado por el Kirchnerismo, al cual se incorpora Massa y su partido, se denomina Frente Patriótico. En este acuerdo, el ex intendente de Tigre no tendría ningún rol electoral relevante, pero en un eventual gobierno de la dupla Fernández-Fernández, controlaría una posición de poder importante, como podría ser YPF, la empresa petrolera más importante del país.

Las negociaciones no pueden demorarse mucho tiempo más, porque el 12 de junio, vence el plazo para presentar las alianzas.

Alberto Fernández no ha sumado votos a la fórmula que integra, pero Massa si los suma. Promedia en los sondeos 10% de intención de voto y si arrastrara con él dos tercios de ellos, podría sumar entre 6 y 7 puntos, lo que permitiría al "Frente Patriótico" de Cristina, pasar de los 35 puntos que tiene a algo más de 40, lo que podría implicar ganar en primera vuelta.

Cristina tiene la iniciativa política desde el 9 de mayo cuando presentó su libro y mientras tanto Cambiemos sigue sin reaccionar. Tras el libro, ella lanzo sorpresivamente su fórmula ubicándose como candidata a Vicepresidenta; luego impuso la fórmula Kicillof-Magario para la provincia de Buenos Aires y ahora suma a Massa a su frente opositor. Esta semana presenta un libro de política exterior en su Instituto Patria.

Mientras tanto Macri no reacciones políticamente. Mantiene la obra pública como eje de su campaña y logra mantener la estabilidad cambiaria en lo económico. Pero en lo político, el oficialismo está paralizado. La Convención de la UCR se reunió y pidió más participación en la definición en la estrategia de campaña y ampliar la coalición oficialista, lo que implica incorporar a sectores del PJ anti-K.

Habiendo logrado Macri evitar su reemplazo por Vidal como candidato a la Presidencia, aceptó discutir la candidatura a Vicepresidente. Pero con el transcurrir de los días fue perdiendo posibilidad la alternativa de que un radical o un peronista integren la fórmula se fue diluyendo. Sanz y Lousteau son los nombres que surgen desde la UCR y Pichetto y Urtubey,- quien públicamente rechazó la posibilidad,- desde el PJ anti-K, pero con pocas probabilidades de ser elegidos.

En este marco, Alternativa Federal parece desintegrarse, el "tercer espacio" pierde viabilidad y la polarización entre Macri y Cristina tiende a acentuarse. El PJ anti-K, se desarticula como eje del tercer espacio, al quedar sin Lavagna y sin Massa,- sus dos principales candidatos presidenciales,- como está sucediendo.

Por su parte, el Gobernador de Córdoba acaba de iniciar un viaje tomando distancia de la política y reconociendo en los hechos que su espacio se ha desarticulado. Pichetto o Urtubey no tienen volumen electoral para encabeza una tercera alternativa y son tentados desde Cambiemos.

De los gobernadores, nueve han expresado su apoyo a la fórmula Fernández-Fernández, cuatro están conversando con ella y sólo tres se han mantenido al margen. El proceso de reunificación del Peronismo que se está dando lleva a los gobernadores del PJ a abandonar Alternativa Federal y aliarse con el Kirchnerismo. Lavagna por su parte ratificará su candidatura presidencial el 5 de junio inaugurando su comando electoral y será candidato por el Socialismo y el GEN, sin descartar incorporar a sectores o dirigentes del la UCR y el PJ.

Sólo si Macri perdiera el control de la economía antes de las elecciones, el ex Ministro de Economía recuperaría posibilidad de representar el tercer espacio. Al mismo tiempo, la reanudación de la campaña de los "verdes" a favor del aborto, otorga mayor espacio a la alianza que reúne a tres partidos que se oponen al mismo, que llevan como candidato a Juan José Gómez Centurión y en el otro extremo del arco político, los partidos de izquierda avanzan en un proceso de unificación electoral.

Es así como Macri y Cristina, logran acentuar la polarización que vienen buscando, evitando que surja un tercer espacio competitivo. Pero el Kirchnerismo esta logrando ampliar sus alianzas y reunificar al Peronismo y no hay un proceso análogo en Cambiemos.

Las tres elecciones provinciales realizadas el domingo 2 de junio, confirman las derrotas del oficialismo nacional y la tendencia a que los gobiernos locales se están imponiendo en todos los casos. En San Juan (557.000 votantes), fue reelecto l Gobernador justicialista Sergio Uñac, con más de 20 puntos sobre Cambiemos,- que en esta provincia se denomina "Frente con Vos".- En Misiones (900.000 votantes), se impuso el candidato del oficialismo provincial que es justicialista (Ahuad) con 60 puntos de ventaja sobre Cambiemos,- que se denomina Frente Juntos por el Cambio,- que llevó como candidato al Presidente Nacional del PRO (Shiavone). En Corrientes, provincia gobernada por Cambiemos,- en la que se denomina Eco,- se impuso para legisladores provinciales con 40 puntos de ventaja sobre el Kirchnerismo. (Junto con Santiago son las dos provincias que no eligen gobernador).

Cambiemos ha perdido seis elecciones de Gobernador (Neuquén, Río Negro, Córdoba, La Pampa, San Juan, Misiones) y cuatro PASO (Chubut, San Juan, Entre Ríos y Santa Fe). El argumento de la Casa Rosada, es que en todos los casos ha ganado el oficialismo provincial,- como ha sucedido con la victoria de Cambiemos en Corrientes,- situación que puede favorecerla ya que tiene el gobierno nacional y dos de los cuatro principales distritos (Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires). Pero en las tres provincias que se votó el domingo, los dirigentes locales del oficialismo nacional, eludieron la denominación Cambiemos usando otra, para evitar el costo electoral,- sin demasiado éxito,- de representar al gobierno nacional.