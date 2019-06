Argentina perdió en el debut Deportes 05 de junio de 2019 Redacción Por RUGBY, MUNDIAL JUVENIL

Ver galería 1 / 2 - FOTO A PLENO RUGBY PASO EN FALSO./ Argentina lo dejó escapar. PRENSA GOBIERNO DE SANTA FE INAUGURACION./ El gobernador Miguel Lifschitz y otros funcionarios en el importante evento.

El objetivo era ganar en el debut para empezar el Mundial Juvenil, en casa, con el pie derecho. Pero Gales fue más clínico que Los Pumitas, y se llevó el partido por un ajustado 30-25 en la cancha del Hipódromo, en Rosario. Al cabo del primer tiempo ganaban los europeos 11 a 10.

Ahora los dirigidos por José Pellicena deberán vencer a Fiji (el sábado en Santa Fe) y Francia, y esperar qué sucede en las otras zonas para que la ilusión de semifinales siga en pie.

El equipo argentino formó con 1- Francisco Minervino, 2- Pablo Dimcheff, 3- Francisco Coria, 4- Manuel Bernstein, 5- Lucas Bur, 6- Juan Cruz Pérez Rachel, 7- Juan Martín González, 8- Bautista Pedemonte, 9- Gonzalo García, 10- Gerónimo Prisciantelli, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Juan Pablo Castro, 14- Rodrigo Isgro, 15- Ignacio Mendy.

Cambios: ST 10´ Estanislao Carullo por Coria y Jerónimo Gómez Vara por Pérez Rachel; 12´ Ramiro Tallone Nadaff por Bernstein; 16´ Joaquín De la Vega Mendía por Prisciantelli; 25´Thomas Gallo por Minervino y Joaquín Pellandini por García; 29´ Ramiro Gurovich por Dimcheff.

Gales lo hizo con: 1- Mathias Kemsley, 2- Dewi Lake, 3- Ben Warren, 4- Morgan Jones, 5- Jac Price, 6- Lennon Greggains, 7- Tommy Reffell, 8- Jac Morgan, 9- Harri Morgan, 10- Cai Evans, 11- Ryan Conbeer, 12- Tiaan Thomas-Wheeler, 13- Aneurin Owen, 14- Rio Dyer, 15- Ioan Davies.

Cambios: PT 2´ Max Llewellyn por Aneurin Owen; 18´ Iestyn Rees por Greggains; ST 10´ Nick English por Warren y Teddy Williams por Price.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Penal Evans (G); 10´ Try Minervino, conv. por Prisciantelli (A); 15´ Penal Prisciantelli (A); 27´ Try Morgan (G); 34´ Penal Evans (G).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try Isgro (A); 7´, 10´ y 15´ Penales Evans (G); 21´ Try Mendy, conv. por De la Vega Mendía (A); 25´ Try Conbeer, conv. por Evans (G); 34´ Penal Evans (G). 36´ Penal De la Vega Mendía (A).



INAUGURACION

El gobernador Miguel Lifschitz, junto a la intendente de Rosario, Mónica Fein, y las autoridades de la Unión Argentina de Rugby, participaron este martes del acto inaugural del World Rugby U20 Championship Argentina 2019.

“Este evento transcurre en un lugar fantástico de la ciudad, en el Hipódromo de Rosario, en el corazón del Parque Independencia. En su pista central se construyó un complejo deportivo que hemos llevado adelante con la Municipalidad de Rosario, con una cancha de césped sintético que es una de las pocas en Argentina. Este es un estadio realmente magnífico que servirá para que en el futuro podamos seguir alojando eventos", destacó Lifschitz.

“Demostramos una vez más la capacidad que tiene Rosario para organizar grandes eventos internacionales, como los Juegos Sudamericanos de Playa. Estamos muy orgullosos”, señaló el gobernador. En tanto, la intendente indicó: “Rosario es la ciudad del deporte, hoy estamos orgullosos de darle la bienvenida a este Mundial que nos deja un gran legado. Un lugar en donde los niños harán deporte con los valores del rugby”.



OTROS RESULTADOS

Por el grupo de Argentina, Francia superó a Fiji por 36 a 20. Grupo B: Australia 36 - Italia 12 e Inglaterra 26 - Irlanda 42. Grupo C: Sudáfrica 43 - Escocia 19 y Nueva Zelanda 45 - Georgia 13.