Organizan una velada de boxeo en Quilmes Deportes 05 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La Comisión Directiva del Club Atlético Argentino Quilmes, de manera conjunta con el promotor Ceferino "Cachito" Ayana, organizan para este viernes 7 de junio una velada boxística de caracter amateur. La misma se desarrollará en el Gimnasio Elías David a partir de las 22,00 horas, contando con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Rafaela y del Senador Alcides Calvo.

El festival tendrá un total de 10 peleas, compitiendo en la última programada el boxeador que representa a la institución organizadora, Matías "El Picante" Ayana, quien se enfrentará al santafesino Ezequiel Filipino Sánchez.

Las otras contiendas son las siguientes: Maximiliano Tomés (Santa Fe) vs. Joaquín Fernández (Sunchales); Ariel "Chino" Sotelo (León Boxing) vs. Lautaro Ledesma (San Guillermo); Nicolás Ledesma (Los Angeles Blanco) vs. Carlos Cabrera (Santa Fe); Daniel Rolón (Gym Spósito) vs. Sebastián Pereson (Esperanza); Nicolás Morlachi (Los Angeles Blanco) vs. Axel Arce (Esperanza); Ignacio "Chuki" Cejas (Gym Spósito) vs. Alan Ponce (Santa Fe); Eric Acosta (Ojos de Tigre) vs. Ramón Silva (Morteros); Brian Lascano (Gym Rompehuesos Gutiérrez) vs. Juan Ferreyra (Morteros) y Jonathan "Latigo" Peralta (Dogo Box) vs. Daniel Terzian (Córdoba).

Las entradas anticipadas tienen un valor de $150 y se pueden adquirir en la secretaría del club (España y Gutiérrez) después de las 18:00 horas.

Habrá servicio de cantina y se espera una noche de alto nivel boxístico con las promesas del futuro.