Centurión se va a México

BUENOS AIRES, 5 (NA) - El mediocampista Ricardo Centurión continuará su carrera futbolística en el Atlético San Luis de México, luego de que Racing acordara su préstamo para la próxima temporada. Según revelaron fuentes de la negociación a NA, el acuerdo se sellará a préstamo con opción, aunque resta confirmar si por el 50 o el 100 por ciento de la ficha.

Centurión había aparecido en el radar del Toluca e incluso llegó a hablar con Ricardo La Volpe, el entrenador del equipo, pero los directivos del club tenían sus dudas por las constantes polémicas del jugador. El mediocampista de 26 años fue separado del plantel profesional de Racing por el entrenador Eduardo Coudet el pasado 10 de febrero, luego de haberlo empujado en pleno enfrentamiento ante ​River en el estadio "Monumental".



RENOVO COLOCCINI

El defensor Fabricio Coloccini, de 37 años, firmó ayer la renovación de su contrato con San Lorenzo hasta el 2021, según comunicó oficialmente el club de Boedo. La firma del enrulado defensor se dio junto al presidente de la entidad, Matías Lammens, y el director deportivo, Leandro "Pipi" Romagnoli.

En tanto, el mediocampista Fernando Belluschi no continuará su carrera en el club, luego de que la dirigencia le informó que no le renovará el contrato. Los dirigentes, además, evaluarán con el flamante entrenador Juan Antonio Pizzi la confección del plantel, de acuerdo a su requisitoria, para saber qué jugadores se quedarán y cuáles emigrarán.



EMPATE DE LOS MURCIELAGOS

La Selección argentina de Futsal para Ciegos, Los Murciélagos, igualó ayer sin goles frente al local Brasil, en el arranque de la defensa de su título en la Copa América, en San Pablo. El conjunto albiceleste, campeón de la última Copa América disputada en Chile en 2017, inició el juego con Darío Lencina; Froilán Padilla, Ángel Deldo, Federico Accardi y Maximiliano Espinillo. Promediando el encuentro ingresaron Nahuel Heredia, Nicolás Véliz, Lucas Rodríguez y Brian Pereyra. No entró el arquero Germán Muleck.

Los dos mejores Seleccionados de fútbol para ciegos del mundo protagonizaron un partido muy intenso y de gran nivel técnico perfilándose como los candidatos para disputar el domingo la final. Este miércoles, la Selección enfrentará a Perú, a las 16:30; mientras que el jueves se enfrentará a Chile, a las 14:00; el viernes a Colombia, a las 10:00 y el sábado a México, a las 17:30.