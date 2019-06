“Hay que defender el trabajo de los santafesinos” Locales 05 de junio de 2019 Redacción Por El candidato a gobernador Omar Perotti ratificó su decisión de “defender el trabajo de los santafesinos”. En ese marco, remarcó que “cuando el Fondo (Monetario Internacional) maneja el destino de los argentinos, la pasamos mal.

FOTO PRENSA O. PEROTTI EN CONFERENCIA. El rafaelino continúa en campaña, rumbo a la gobernación.

El candidato a gobernador Omar Perotti ratificó su decisión de “defender el trabajo de los santafesinos”. En ese marco, remarcó que “cuando el Fondo (Monetario Internacional) maneja el destino de los argentinos, la pasamos mal. Y en particular los santafesinos, que tenemos historia de trabajo y producción”.

En un encuentro realizado en la sede de Luz y Fuerza con gremios nucleados en el Movimiento Sindical Rosarino, el Movimiento Obrero Santafesino y la CTA de los Trabajadores, el rafaelino recordó que “si algo está sacudido en este momento es el trabajo, y si algo no ha importado en estos 12 años en la provincia es la defensa de la producción y el trabajo”.

Al respecto, recordó que “la provincia se endeudó en bonos para traer dólares, pero ni un solo dólar de esos se volcó al sector productivo. Eso quiere decir que no hubo decisión política de acompañar al sector productivo. Imaginemos cuanto se podría haber hecho si hubiésemos tomado un 10% de esos 500 millones de dólares para fondear asistencia a los sectores productivos. Hubiésemos producido un impacto en la generación de empleo, pero no hubo decisión política”.

Y sumó: “Estar en esta reunión, en este momento, tiene que ver con el deseo de que Santa Fe asuma un protagonismo diferente y enarbole la bandera de la producción y de la defensa del trabajo argentino”.

En paralelo, sostuvo que “nosotros tenemos que fortalecer el protagonismo de Santa Fe para influir en las políticas nacionales y es muy bueno hacerlo en este tipo de conversaciones en conjunto, porque una instancia de este tipo, con los problemas que enfrentamos, requiere de un esfuerzo colectivo. Y los referentes gremiales de distintos sectores nos han recibido siempre en un ambiente de dialogo que ha distinguido al sindicato en todos estos actos”.

Para cerrar, Perotti indicó que “tenemos que ayudar a generar empleo y al que genera trabajo, porque no hay mejor política social que un puesto de trabajo. Y subrayó: “De la mano de la producción y del trabajo las oportunidades aparecen. Por eso, nuestro gobierno va a estar a la par del que está en condiciones de generar trabajo y del que trabaja. Es la manera en la que los santafesinos vamos a tener más oportunidades”, mencionó.