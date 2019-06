La entrevista de dos alumnos

Dos estudiantes del San José, Costamagna y Scavino entrevistaron al futbolista.

La primera pregunta fue ¿qué se siente estar bajo tres palos y sentir el aliento de la multitud?

Sara enfatizó que " se siente algo muy parecido a lo que estoy sintiendo ahora, un poco nervioso y emocionado, es una mezcla de adrenalina, miedo, que se mezcla con la concentración que hay que tener en el momento que entrás a la cancha".

- ¿Qué significó ir a un club como Boca Juniors?

- "Obviamente que jugar en un club como Boca para cualquier jugador es un sueño, pero hay que tomarlo como un paso importante dentro de mi carrera, pero no el paso más importante, porque para mí jugar en el club del que soy hincha en Rafaela, haber hecho inferiores, infantiles, pasar a primera, con el equipo de mi ciudad, con el que yo me crié, creo que ha sido mi gran experiencia como futbolista.Después tuve la suerte de pasar a un club muy importante de Europa es algo que todo futbolista desea, y poder llegar ahí es muy importante, obviamente que Boca es de los clubes más populares de Argentina y eso hace que tenga un sabor muy especial, creo que fue un paso más".

- ¿Qué diferencia hay en el entrenamiento entre Europa y Argentina?

- "Hay muchas cosas diferentes, por eso el fútbol también es diferente.No es más difícil, porque el fútbol de acá es muy competitivo, pero sí se juega de otra manera. Acá me fui teniendo sesiones de entrenamiento de dos horas, con trabajo físico muy intenso, y cuando llego a Europa encuentro un cambio muy importante en eso porque se le deja de lado lo físico y se enfoca más en la táctica y la estrategia"

Por último le preguntaron ¿qué mensaje le darías a los chicos para cumplir un sueño como lo hiciste vos?

"Creo que nunca hay que bajar los brazos, todos tenemos sueños y confiar en que podemos lograrlo es lo más importante, en mi carrera me tocaron momentos muy difíciles, pero sabía cuál era mi meta, mi objetivo era dedicarme a esto y ser jugador de fútbol profesional, si tiene bien claro en la cabeza que ese es su deseo tiene que estar convencido que va a lograrlo, eso es en cualquier ámbito de la vida, creo que se aplica de la misma manera".