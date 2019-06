Charles Leclerc quiere probar una MotoGP Deportes 05 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

MotoGP disputó su Gran Premio de Italia el pasado fin de semana en el circuito de Mugello, donde estuvo el piloto Charles Leclerc, del equipo Ferrari.

El monegasco visitó el box de Ducati y les trajo suerte, ya que Danilo Petrucci se llevó la victoria. Además, el integrante de la Scuderia, confesó que le encantaría probar una moto de la categoría reina.

"Es impresionante, esta es mi primera vez en MotoGP. Sólo ver la velocidad a la que van sobre dos ruedas es increíble", expresó Leclerc al sitio web de MotoGP.

Luego mostró su interés por subirse a una MotoGP en alguna prueba: "Ahora que he estado aquí por primera vez, quiero subirme a una de esas motos; es imposible que lo haga por el momento, pero quizás podría concretarse en alguna oportunidad".

Leclerc expresó que "al final son dos ruedas en vez de cuatro, pero la pasión es la misma y sería genial una moto de esas características".

Leclerc no es el único piloto de Fórmula 1 que muestra su interés por las dos ruedas, ya que Lewis Hamilton estuvo presente en algún Gran Premio y hasta probó una Yamaha YZF-R1 en Jerez.

Max Verstappen, en tanto, hace unos meses le dijo a su equipo Red Bull que le gustaría probar una moto, pero no lo autorizaron porque se constituiría en un riesgo demasiado grande para el holandés.