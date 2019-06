Difundieron detalles de la Colecta Anual de Cáritas Información General 04 de junio de 2019 Redacción Por COMPARTIR TRANSFORMA VIDAS

FOTO J. BARRERA// DETALLES./ Fueron ofrecidos por Mons. Luis A. Fernández, Marina Albrecht y el padre Mauro Canalis.

En la mañana de ayer en la sede del Obispado se llevó a cabo una reunión informativa en la que se ofrecieron detalles relativos a la Colecta Anual de Cáritas que tendrá lugar durante los días 8 y 9 de junio.

El encuentro fue presidido por el obispo, Mons. Luis Alberto Fernández quien ofreció la bienvenida y destacó "es algo central lo que va a ocurrir en la vida de la Iglesia, este próximo fin de semana, que es la colecta anual de Cáritas".

Y agregó que "también quería aprovechar este espacio para saludar a todos los medios de comunicación, ya que ayer -por el domingo- se celebró la quincuagésima tercera jornada mundial de las comunicaciones, además, próximamente es el Día del Periodista, tengo el deseo de saludarlos, animarlos, sobre todo poder siempre considerar las redes sociales algo en que la Iglesia está muy interesada, muy cercana a las redes sociales porque posibilitan esto que el Papa Francisco nos habla tanto que es la cultura del Encuentro, ellas hacen un poco eso, reunirnos, convocarnos, nos sabernos cerca unos de otros, es cierto que también esas redes,a veces, como dice el mensaje de este año que somos miembros de los unos de los otros, hay veces que nos atrapan, nos encierran, y otras veces en vez de posibilitar la comunión, el encuentro y nos generan, lo que hemos visto esta semana, una gran preocupación, cuando vemos que un médico posibilita los abusos - que en la Iglesia también duelen tanto-, entonces por un lado agradecerles a los medios y pedir que puedan ser lugar de libertad, de encuentro, buscar la unidad, la comunión, que puedan ser el lugar del aprecio de las personas, las redes cuando aíslan y desencuentran, realmente no ayudan".

Destacó, por otra parte, que "la Colecta Anual de Cáritas posibilita la cultura del encuentro, porque son muchos chicos, jóvenes, familias, que salen a lo largo de toda esta semana, a buscar que los argentinos no vivamos tan divididos, tan distanciados, que hay unos pocos que están muy bien y una multitud que no tiene para comer".

"La colecta vuelve a ser un pedido a todos los argentinos para que veamos en los pobres la presencia de la dignidad, realmente saber cómo ayudarlos, acompañarlo y sobre todo quitar esa situación que saca la dignidad de la persona cuando no hay trabajo".

Finalizó convocando a todos que, cuando golpeen la puerta en las viviendas, en el fin de semana, abran las puertas ya "que es para construir un país con más justicia en la caridad de todos, para que podamos encontrarnos".



Mauro Canalis

El párroco de la Iglesia San Cayetano de Suardi enfatizó que "el lema que nos acompaña este año es 'Compartir transforma vidas', porque compartir nos saca de nuestro individualismo en el que estamos inmersos en nuestra sociedad.

"Es el lema que va a guiar la colecta que nos va a incentivar para transformar la vida de los necesitados, es lema a nivel nacional, nosotros estuvimos haciéndolo en toda la Diócesis y acompañamos a las parroquias para que lo asuman y para que a la hora de poder realizar las colectas en cada parroquia, cada uno tenga como fundamento esto: es para transformar la vida de los demás desde la promoción humana".



Marina Albrecht

Hizo conocer algunos detalles tales como que en las misas se entregará un sobrecito para incluir el donativo.

También destacó que en la carpeta entregada a los representantes de los medios de comunicación social se ofrece un link para obtener información, vídeos y fotografías para difundir la actividad.

Puso de relieve que "este año se eligió la comunidad de Bariloche por lo que ocurrió por las cenizas volcánicas. Estas comunidades han sido afectadas hace unos años, Cáritas estuvo allí como signo, para poder salir adelante, ya que las comunidades más humildes han perdido todo, sus cultivos, sus animales.

"En la misma carpeta están los signos de Cáritas Rafaela, hay información sobre el Hogar de Tránsito, Nazareth y principalmente la acción que hoy estamos enfocándonos que son las inundaciones en el norte".

También señaló que "acerca del Hogar de Tránsito Nazareth es bueno hacer hincapié que es uno de los gestos más lindos que tiene la Diócesis, que es este hogar, está destinado a personas que tienen familiares en el Hospital, que encuentran en él un lugar donde alojarse y también alimentarse, mientras tienen a sus familiares internados, es un espacio que se utiliza muchísimo, y es sostenido por Cáritas Diocesana, los fondos salen de esta colecta y del Gesto Solidario".



Inundaciones

Mauro Canalis agregó que "estamos ayudando desde Cáritas Diocesana, a la parroquia de Villa Minetti, que es uno de los lugares que más estuvo afectado en enero y febrero, y aún lo sigue. Entonces nos parecía bueno compartir la realidad allá. Enero y febrero fue un momento crítico, pero las lluvias, como todos sabemos siguieron afectando al norte santafesino, el sur chaqueño y el este santiagueño, cuando nos toca eso, por declive, el agua llega a la zona de Villa Minetti, Gato Colorado, Margarita, El Nochero, la zona urbana medianamente están atendidas, lo que trabajamos es junto a Defensa Civil. Hay mucha gente que no quiere ser evacuada y Defensa Civil ayuda, Cáritas Diocesana y la parroquia de Villa Minetti estamos haciendo un relevamiento sobre las necesidades más urgentes y las que quedarán luego de la inundación".

"Se nos aconsejó continuar con lo que venía haciéndose que es la cuenta bancaria habilitada a tal efecto y que seamos muy prudentes a la hora de enviar cosas".