Otro debate de los candidatos, con propuestas para el sector comercial Locales 04 de junio de 2019 Redacción Por En el Centro Comercial de nuestra ciudad se llevó a cabo el último debate institucional de los 4 candidatos a intendente de nuestra ciudad, donde trataron temas puntuales del sector industrial y comercial. La charla se desarrolló sin exabruptos.

FOTO JORGE BARRERA PROPUESTAS E IDEAS. Gasparotti, Viotti, Castellano y Muriel debatieron anoche en el CCIRR. A SALA LLENA. Muchos empresarios asistieron al encuentro. El clima fue muy ameno y todos pudieron expresar sus ideas.

Con aplausos y sin exabruptos, se llevó a cabo anoche el último debate institucional de los candidatos para la intendencia de nuestra ciudad en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, con un planteo inicial de la gremial empresaria para escuchar propuestas que tienen que ver con el sector, que fue afectado en el último tiempo por la economía de nuestro país.

Es por eso que Oscar Gasparotti, Leo Viotti, Luis Castellano y Fernando Muriel desarrollaron sus ideas y defendieron sus gestiones tanto en el desarrollo urbano, comercial de la ciudad, el avance industrial y logístico, institucionalidad y entorno de negocios y la innovación, empleo y desarrollo emprendedor, en líneas generales.

El primero en abrir el encuentro fue el presidente de la entidad comercial, Andrés Ferrero, quien agradeció la presencia de las candidatos e invitó a debatir sobre aquellas políticas públicas para el desarrollo empresarial.



DESARROLLO URBANO

El candidato de Podemos, Oscar Gasparotti, fue uno de los primeros en tomar la palabra y hablar sobre el desarrollo de la ciudad. Recordó su proyecto de renovar las veredas del centro de la ciudad y tocó el tema de la Recova, donde propuso un punto de encuentro para los minibuses de la ciudad.

En tanto, el joven radical pidió trabajar con las instituciones y criticó las obras que se hicieron en la Plaza 25 de Mayo en los últimos tiempos.

Acto seguido, el intendente de la ciudad, hizo un paneo de las obras que realizó el Ejecutivo y también habló de los Viejos Almacenes, proponiendo establecer elementos recreativos.

Muriel, por su parte, pidió mejorar las veredas y que la cartelería esté acorde a lo que es el centro de la ciudad. Recordó la gestión de la Variante Rafaela y propuso un parque recreativo.

En otro de los puntos abordados se trató la ampliación del PAER y todo lo que tiene que ver con los sueldos de los industriales. En la voz de Iván Acosta, gerente del CCIRR; este tema fue tratado también por los aspirantes a la intendencia. "La ciudad depende de sus industrias y de sus empresas. Me preocupa mucho cómo este gobierno las ha descuidado y cómo han ido desapareciendo algunas de ellas", expresó en primera instancia Leo Viotti. La respuesta del intendente no tardó en llegar, enumeran las obras y los pedidos del Ejecutivo, donde Castellano puntualizó que llegarán 22 hectáreas más para el Parque de Actividades Económicas y otras 5 más para la zona oeste. Además, remarcó la gran obra del tránsito pesado.

"Que bueno que a 10 días de las elecciones aparezcan tantas tierras. Ojalá que haya elecciones todos los años", dijo de manera irónica Gasparotti, repasando lo que dijo Castellano.

A su turno, Muriel criticó la gestión municipal y recordó todo lo que la provincia hizo en ese tipo de obras enumeradas. Además dijo que "el acueducto está por llegar" e hizo énfasis en la obra de gas para Rafaela y la región.

En el tramo final del debate, organizado por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, con el apoyo de UCES Rafaela y el Círculo de la Prensa de Rafaela, los ganadores en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) hicieron referencia a la institucionalidad y entorno de negocios, innovación, empleo y desarrollo emprendedor.

Básicamente tomaron el camino de "agilizar las comunicaciones" y sobre todo modernizar el Estado. "Tenemos que hacer caminos nuevos", dijo Gasparotti, apuntando hacia las localidades vecinas de la ciudad, mientras que dentro de la ciudad propuso conectar el Pasaje Carcabuey con el Bv. Santa Fe "para poder levantar a los negocios y utilizar al Viejo Mercado como un centro de convenciones", dijo.

En este mismo punto, Muriel se preguntó porqué la ciudad no tiene servicios aéreos, dado que otras ciudades más chicas que Rafaela sí lo tienen. "Hay que devolverle a las empresas lo que aportan. Ese será nuestro compromiso", dijo el candidato de Rafaela Puede Más.

En el tramo final, el representante de Cambiemos prometió construir dos escuelas de oficios nuevas, en el norte y en el sur de la ciudad, en caso de que llegue a la intendencia, para buscar una mejor capacitación.

En tanto, y cerrando su participación en el primer bloque del debate, el Intendente destacó el gran trabajo del ICEDel en nuestra ciudad y sostuvo que "los datos son los primero que se necesita para atacar los problemas" y dijo que todos los programas del municipio poseen conexiones con las instituciones.



PREGUNTAS Y CIERRE

A diferencia de lo que pasó hace una semana, en UCES Centro, el cuestionario entre cada candidato fue mucho más armonioso y prolijo. Si bien algunas preguntas buscaron tener algún rigor, ninguna de ellas ni siquiera se asomó al escándalo: Gasparotti le preguntó por el trabajo que hace Castellano con los jóvenes de la ciudad y los programas que los incluyen, en tanto, Viotti le preguntó si no pensaba que era un fracaso la refuncionalización del microcentro de la ciudad, a lo que Castellano desestimó rápidamente, destacando los trabajos en el adoquinado de la ciudad.

Las dos últimas preguntas fueron del Intendente a Muriel y de Muriel para Viotti, donde se preguntó por las tarifas de energía que emitió la provincia sobre las empresas y sobre los proyectos de ordenanza que propuso Cambiemos tras ganar las elecciones dos años atrás.

"El aumento de las tarifas no es un tema netamente provincial", dijo Muriel ante la consulta del justicialista e hizo un repaso de todo lo que dejó el gobierno kirchnerista en nuestro país, "al cual vos apoyaste", le dijo el Coordinador del Nodo.

En tanto, Viotti le dijo a Muriel que en su período como concejal de la ciudad presentó 110 iniciativas, "de las cuales se cumplieron el 90%", finalizó.