Programas de empleo: “vamos a elevar una Ordenanza al Concejo" Locales 04 de junio de 2019 Redacción Por El intendente Castellano se refirió a los fondos que sostenían los programas de empleo joven vigentes en nuestra ciudad, y que fueron eliminados por el gobierno Nacional.

FOTO PRENSA MUNICIPAL DIALOGO. Castellano con una de las participantes de los programas de empleo para jóvenes que resultó perjudicada por el recorte realizado por del Gobierno Nacional.

“La verdad es que la repercusión es absolutamente negativa. No puedo salir de mi asombro. Que el Gobierno Nacional del presidente Macri esté recortando en temas tan sensibles como, en este caso, los programas de empleo para jóvenes. Son programas que venimos llevando adelante también con aportes municipales pero en donde el aporte del Gobierno Nacional es fundamental para poder avanzar”, dijo ayer el intendente Luis Castellano.

El titular del Ejecutivo local comentó que “estuve charlando con una de las jóvenes que vino a preguntarme cómo estaba el proceso y no podíamos salir de nuestro asombro. Que se corten los recursos en temas tan sensibles es algo que nos duele y nos parece que es un error enorme”.

Además sostuvo que “son programas de incentivo, capacitación, de vinculación entre el mundo educativo y empresarial que ayudaba a los jóvenes para que puedan terminar la escuela secundaria, los capacitaba para el armado de currículums para que pudiesen vincularse con las empresas. La verdad es que, cuando nos reunimos con los jóvenes para comunicarles esto, fue una desilusión más a la suma de desilusiones que vienen teniendo con los recortes que viene generando el Gobierno Nacional”; dijo.



ORDENANZA

El mandatario mencionó que “ahora vamos a tener que asumir todo nosotros. Es lo que venimos diciendo: no nos gustan las puestas en escena como las que se dieron la semana pasada cuando lo que hay que hacer es trabajar para gestionar fondos nacionales y quiero anunciar que vamos a elevar una Ordenanza para reemplazar estos fondos que se recortan por fondos locales y, otra vez, con dinero de los rafaelinos hacernos cargo de políticas que tiene que llevar adelante el Gobierno Nacional o programas que venía llevando adelante la Nación”.

En tanto, destacó que “lo podemos hacer porque tenemos las cuentas en orden, porque hay una administración austera, transparente. Vamos a elevar la Ordenanza y le pediremos a los concejales de Cambiemos que no solamente la aprueben sino que, además, en vez de criticar permanentemente a la gestión local, hagan alguna gestión a nivel nacional para que los fondos lleguen porque, sino, es siempre la foto y las consecuencias las pagamos los que estamos gestionando todos los días”; afirmó.

El Intendente expresó que “toda esta situación enoja mucho porque siempre con los fondos de los rafaelinos tenemos que salir a meter parche a los fondos nacionales que se recortan. El recorte representa aproximadamente 70 mil pesos por mes. Para un presupuesto municipal es un dinero importante pero, para un presupuesto nacional, son monedas”, mencionó.

A modo de cierre, dijo que “nosotros tenemos nuestros programas de empleo, tenemos un área de Economía Social y Empleo que se dedica a esto, que tiene un presupuesto y seguramente los concejales tendrán que hacer un cambio de partida porque este recorte del Gobierno Nacional hacia los programas de empleo a nivel nacional que impactan directamente en la ciudad no estaba previsto”; finalizó.

Vale recordar que, este recorte de fondos que realizó el Gobierno Nacional, no es el primero que afecta a nuestra comunidad. A modo de ejemplo, podemos citar el recorte en los programas de Entrenamiento para el Trabajo que depende del Ministerio de Producción de la Nación. Son programas fundamentales para lograr una mayor inserción laboral que garantice a cada habitante de Rafaela la oportunidad de capacitarse, dándole, a su vez, a cada familia la oportunidad de sostenerse dignamente a través de la cultura del esfuerzo y el trabajo.