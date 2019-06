La “Crema” comenzó a trabajar bajo las órdenes de Walter Otta Deportes 04 de junio de 2019 Por Martin Ferrero El DT se hizo cargo del plantel en la mañana de ayer. Por el momento, sin caras nuevas, y comenzando a delinear los 28, 30 futbolistas con los cuales trabajará de cara al torneo 2019/2020 de la BN.

FOTO LA OPINION CUERPO TECNICO. / Guido Páez, Gabriel Dottori, Walter Otta, Felix Benito y Matías Cabral. Los nuevos encargados de la conducción de la "Crema".

El director técnico Walter Nicolás Otta tuvo ayer por la mañana su primer encuentro con el plantel de Atlético de Rafaela. Fue en el Polideportivo del Autódromo, donde se presentó ante los jugadores, con quienes mantuvo una breve charla antes de salir a cancha principal del predio donde desarrollaron los primeros movimientos de la pretemporada.

“Estoy muy contento de estar en un club como Atlético”, comentó Otta tras su primer entrenamiento como DT albiceleste, y en relación a este primer día, destacó: “Encontramos un plantel predispuesto, con chicos con ganas de revertir la situación, de tener revancha, estamos muy contentos”.

El cuerpo técnico que lidera el cordobés de Río Tercero está conformado por Félix Benito, como ayudante de campo; Guido Páez, preparador físico; Gabriel Dottori, con los arqueros; y quien también estuvo en este inicio fue Matías Cabral.

Con respecto a los futbolistas que estuvieron presentes en este primer día de trabajo con Otta en la conducción, no hubo sorpresas. Un total de 26 jugadores formaron parte de los diferentes ejercicios con pelota y en espacios reducidos que llevaron adelante.

Los jugadores: Ramiro Macagno, Nahuel Pezzini, Matías Tagliamonte e Iván Lardito; Lucas Blondel, Sergio Rodríguez, Gastón Suso, Roque Ramírez, Nazareno Fernández Colombo, Nahuel Speck, Lautaro Navas, Enzo Gaggi, Enzo Copetti, Facundo Soloa, Luciano Pogonza, Diego Meza, Angelo Martino, Agustín Nadruz, Marco Borgnino, Mauro Marconato, Mauro Albertengo, Matías Quiroga, Enzo Bertero, Alfredo Pussetto y Juan Cruz Esquivel.

También estuvieron, pero trabajando de manera diferenciada Tomás Baroni y Emiliano Romero, quienes se recuperan de diferentes lesiones.

En relación a los refuerzos, en las próximas horas se podrían confirmar las primeras dos llegadas. Y sobre ello, Otta contó: “Puede aparecer una posibilidad importante que no vamos a dejar pasar, pero falta muchísimo, el mercado está bastante loco, los representantes te hablan de jugadores que Rafaela no puede pagar, vamos a ver y esperar hasta último momento para tratar de elegir bien y de achicar el margen de error, nos podemos equivocar en alguno, esperemos que no, pero vamos a tratar de elegir bien”.

Y sobre la cantidad de jugadores que podrían llegar apuntó: “Fuimos claros con los jugadores que están, jugadores van a venir pero esa cantidad va a depender de lo que veamos en este mes de trabajo”.

Otta estuvo recorriendo el Predio del Autódromo el último sábado, el domingo presenció el partido liguista ante Ben Hur (próximo rival en Copa Santa Fe, el 20 de junio) y en relación a dicho compromiso el flamante entrenador de Atlético señaló: “Es un partido difícil de analizar, muy trabado, muy luchado, la cancha chiquita, bastante resbalosa, pero siempre hay cosas importantes; Esquivel cuando entró lo hizo muy bien. Hay jugadores que pensamos que si los necesitamos los podemos traer, vamos a trabajar en conjunto con Asteggiano”.

Vale mencionar que el plantel albiceleste ya tiene tres semanas de entrenamientos en donde Marcelo Asteggiano y el profe Eduardo Nocco tomaron las riendas de los trabajos.