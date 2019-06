33ª Feria del Libro en la Escuela Rivadavia Sociales 04 de junio de 2019 Redacción Por Con la consigna “Hacer puentes que nos encuentren”, la feria se desarrollará desde mañana y hasta el viernes.

FOTO ARCHIVO// FERIA DEL LIBRO//Con la organización de la Biblioteca se llevará a cabo desde mañana.

Los días 5, 6 y 7 del corriente mes, en el horario de 8 a 17 hs., se llevará a cabo la Trigésimo tercera Feria del Libro bajo el lema “Hacer puentes que nos encuentren”, que organiza la Biblioteca de la Escuela “Bernardino Rivadavia” de Rafaela.

En la muestra se podrá apreciar una amplia bibliografía sobre temas de interés general, biografías, novelas y especialmente literatura infantil y juvenil.

Como actividades culturales y de animación a la lectura se contará con la presencia la señora Beatriz Duverne como ex bibliotecaria y fundadora de la Feria, el grupo “Lee Conmigo”, padres y alumnos que compartirán lecturas con los niños.

Por otra parte, los alumnos de 7º grado presentarán tres obras: “El lobo Rodolfo”, de Vera, Claudia y Nora Hilb, en teatro de sombras; “La familia polillal” de María Elena Walsh, en títeres de varilla y la leyenda “Las manchas del sapo” como obra de teatro.

Además, haciendo un puente con nuestra historia se expondrán fotografías antiguas de Rafaela, del Archivo Histórico Municipal, sobre el “Patrimonio arquitectónico” y “Los medios de transporte”.

El marco lo brindarán los alumnos a través de la poesía de Elsa Bornemann “Puentes”, con la que diseñaron invitaciones, folletería y señaladores. La sala estará ornamentada con la exposición de antifaces, máscaras, títeres de guante, trabajos artísticos diseñados a partir de técnicas de textura, altorrelieve y reciclado de distintos artistas plásticos (Miró, Kandisky, Istvasnch).

La Feria es una invitación al encuentro con el libro, la imaginación y la creatividad; es por eso que la familia rivadaviana celebra y sostiene fervientemente, desde hace 33 ediciones, esta fiesta que se ve atravesada y conmovida por el universo de la literatura, a través de la cual aspiramos a embarcar a otros en la aventura de leer.

Somos mediadores y como tales comprendemos que la lectura parte de practicarla y desearla, por ello creamos las condiciones necesarias y valorizamos lo que hicieron nuestros antecesores, creando igualdad de oportunidades en el acercamiento al libro. Porque tenemos el derecho a ser o no ser lector, pero esa elección tiene que ser por decisión y no por la falta de oportunidades.

Que esta Feria del Libro sea una posibilidad de crecer en el “leer por placer”. Están todos invitados.