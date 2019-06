La BH y el torneo Juvenil del Centro Deportes 04 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA BEN HUR ARCHIVO RIVAL./ Con Sp. Belgrano volverá a enfrentarse.

Con el objetivo de seguir potenciando las divisiones inferiores de la Institución, Ben Hur comenzará a competir en la 2ª Edición del Torneo Juvenil del Centro. Este certamen, organizado por el Consejo Federal, comenzará el próximo 16 de junio.

Participarán las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19, se disputará cada 15 días y será a una sola rueda, también tendrá un parate por las vacaciones de invierno. Esta nueva edición cuenta con la participación de más clubes en relación al certamen que se disputó el año pasado.

Además de la BH competirán, 9 de Julio de Morteros, Sportivo Belgrano de San Francisco, 9 de Julio de Rafaela, Unión de Sunchales, Atlético San Jorge, Atenas de Río Cuarto, Las Palmas de Córdoba y Racing de Córdoba.

El fixture de Ben Hur: fecha Nº 1: 9 de Julio (R) vs Ben Hur (16/06).

Fecha Nº 2: Ben Hur vs Racing (30/06).

Fecha Nº 3: Atenas vs Ben Hur (28/07).

Fecha Nº 4: Ben Hur vs Las Palmas (11/08).

Fecha Nº 5: Libre Ben Hur. Fecha Nº 6: 9 de Julio (M) vs Ben Hur (08/09).

Fecha Nº 7: Ben Hur vs Unión (22/09).

Fecha Nº 8: San Jorge vs Ben Hur (06/10).

Fecha Nº 9: Ben Hur vs Sp. Belgrano (20/10).