Las finales del Regional Deportes 04 de junio de 2019 Redacción Por

El domingo Güemes de Santiago del Estero venció como local a Atenas de Río Cuarto por 2 a 0 y con un global de 3 a 0 logró la clasificación a la final por uno de los cuatro ascensos al Federal A, frente a Achirense, que había eliminado por penales a Ben Hur el 26 de mayo. La revancha en Santiago fue nuevamente con polémicas, ya que el segundo gol fue de penal y los jugadores cordobeses realizaron una sentada a modo de protesta por el arbitraje, antes de proseguir el encuentro. Además, el clima estuvo enrarecido porque varios medios de Río Cuarto no pudieron ingresar al estadio por disposición de la dirigencia santiagueña.

Cabe mencionar que la primera final será el domingo 16 en Colonia Las Achiras y la revancha el 23 en Santiago del Estero.

Las otras tres finales del Regional Amateur por ascenso al Federal A serán: Boxing de Río Gallegos vs. Círculo Deportivo Otamendi; Independiente de Chivilcoy vs. Peñarol de Chimbas (San Juan) y Central Norte de Salta vs. Guaraní Antonio Franco de Posadas.



REVALIDA DEL FEDERAL A

La definición del segundo ascenso a la B Nacional tendrá como protagonistas a Alvarado de Mar del Plata y San Jorge de Tucumán. El marplatense le ganó 4 a 2 como local al Dep. Madryn (un gol de Rodrigo Depetris) y clasificó tras el 0 a 0 en la ida. Los tucumanos perdieron de local con Defensores de Villa Ramallo por 2 a 1, pero habían ganado 3 a 0 la semana anterior.

Recordemos que el primer ascenso fue para Estudiantes de Río Cuarto, como campeón del pentagonal.