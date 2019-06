Lifschitz: "Estamos mejor que otros años" Locales 04 de junio de 2019 Redacción Por Ante las críticas de la oposición, el gobernador de Santa Fe habló sobre inseguridad. Dijo que en cuatro años "se mejoró muchísimo".

FOTO ARCHIVO CONFIADO. El mandatario consideró que "si no hay críticas para ninguna otra área de gobierno quiere decir que hemos andado muy bien".

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, respondió a críticas de la oposición por la situación de la seguridad en la provincia y señaló que la lucha contra el delito está "mejor que en otros años", mientras que su gestión puede "mostrar muchísimo" en ese ámbito.

"Estamos mucho mejor que otros años", señaló Lifschitz, quien cuestionó a los candidatos opositores: "Conducir a la policía es una propuesta pobre en materia de seguridad porque es una obligación del gobernador, me parece que sería bueno que me digan que otra cosa van a hacer", les dijo a sus críticos.

En declaraciones a la radio La Ocho, el mandatario socialista consideró además que "si no hay críticas para ninguna otra área de gobierno quiere decir que hemos andado muy bien".

"En seguridad lógicamente que siempre se puede criticar, pero creo que hemos avanzado en estos años, que estamos mejor de lo que estábamos antes", puntualizó. Lifschitz dijo que Santa Fe cuenta con "una policía mejor que la que teníamos antes" con "más móviles, policías mejor entrenados, una justicia penal mejor que la que había antes y una cantidad de plazas carcelarias que antes no existían".

"Esto es todo lo que podemos mostrar como acción concreta, que me cuente cualquiera de los candidatos qué van a hacer además de conducir a la policía", remarcó. Asimismo, destacó: "los resultados son positivos porque son mejores que los que teníamos unos años atrás. Hemos ido mejorando".

Tanto el candidato peronista, Omar Perotti, como el radical José Corral expresaron en el tramo definitorio de la campaña electoral críticas a la situación de la seguridad en la provincia y realizaron propuestas para un mejor manejo de la Policía local.