Comienza en nuestra provincia el Mundial
04 de junio de 2019

FOTO WORLD RUGBY CAPITANES./ La tradicional foto antes del comienzo del Mundial.

El mundial M-20 de Rugby dará inicio este martes en las ciudades de Rosario y Santa Fe, con la participación de los 12 seleccionados nacionales más importantes de la categoría. El secretario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catán, explicó que "los eventos internacionales que se desarrollan en Santa Fe con el apoyo del gobierno provincial, tienen fundamentalmente un doble objetivo: el desarrollo, es decir, que la disciplina sume más deportistas y potencie a quienes ya practican; y por otro, el legado de infraestructura".

"En el caso particular del Mundial de Rugby, se lleva adelante un trabajo conjunto entre las uniones y los Centros de Educación Física (CEF), llevando niñas, niños y jóvenes de diferentes escuelas a presenciar partidos y torneos de rugby en diversas localidades de la provincia y participando de encuentros recreativos, contándoles el deporte y los lugares donde pueden ir a practicarlo. Además, quienes participaron en la acciones previas tendrán la posibilidad de disfrutar el mundial de manera gratuita”.

En cuanto al legado de infraestructura, Catán destacó que “a cada club que participe y colabore con la organización, por ejemplo prestando sus instalaciones para entrenamientos, le quedará una máquina de scrum última generación; y los clubes sedes, como CRAI y Old Resian, pudieron modificar sustancialmente sus instalaciones, y en el Hipódromo de la Ciudad de Rosario, escenario principal del torneo, se construyó la única cancha pública del país de césped sintético homologada por World Rugby”.



PUMITAS SANTAFESINOS

La nómina está conformada por los santafesinos Lucas Bur (Jockey Club de Rosario), Manuel Bernstein (CRAI) y Santiago Chocobares (Duendes). También son parte del plantel: Tomás Acosta Pimentel, Francisco Calandra, Mateo Carreras, Estanislao Carullo, Juan Pablo Castro, Lucio Cinti, Francisco Coria, Joaquín de la Vega, Pablo Dimcheff, Thomas Gallo, Gonzalo García, Jerónimo Gómez Vara, Juan Martín González, Ramiro Gurovich, Rodrigo Isgro, Ignacio Mendy, Francisco Minervino, Federico Parnas, Bautista Pedemonte, Joaquín Pellandini, Juan Cruz Pérez Rachel, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger, Ramiro Tallone Nadaff y Agustín Toth.

Las 12 naciones participantes han sido divididas en tres grupos de cuatro equipos a partir del ranking de la edición 2018. El grupo A estará integrado por Francia, Argentina, Gales y Fiji; el grupo B está conformado por Inglaterra, Australia, Italia e Irlanda; mientras que el Grupo C tendrá a Nueva Zelanda, Sudáfrica, Georgia y Escocia.



HOY ANTE GALES

Los Pumitas comenzarán frente a Gales este martes 4 de junio a las 13 (cancha del Hipódromo en Rosario, de césped sintético), enfrentarán a Fiji cuatro días más tarde y, finalmente, jugará contra Francia el miércoles 12 de junio. La formación será con Francisco Minervino, Pablo Dimcheff y Francisco Coria; Manuel Bernstein y Lucas Bur; Juan C. Pérez Rachel, Juan M. González y Bautista Pedemonte; Gonzalo García y Gerónimo Prisciantelli; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Juan P. Castro (cap) y Rodrigo Isgro; Ignacio Mendy. Head Coach: José Pellicena. El partido se verá por ESPN 3. Luego, a las 15.30 jugarán Francia y Fiji.

Otros partidos: por el Grupo B, en CRAI de Santa Fe, a las 10.30 Australia vs. Italia y 15.30 Inglaterra vs. Irlanda. Por el Grupo C, a las 10.30 en el Hipódromo rosarino se medirán Sudáfrica vs. Escocia, y a las 13 en CRAI, Nueva Zelanda vs. Georgia.