Un dogo murió tras ser apuñalado por rafaelino Policiales 04 de junio de 2019 Redacción Por Efectivos de la Seccional 1ª intervinieron en un caso de maltrato y crueldad a los animales ocurrido en la vía pública.

FOTO ARCHIVO PERRO DOGO. Un animal de similar raza, murió tras ser herido de arma blanca por un ciudadano.

Tras darse a conocerse en LA OPINION online bajo el título "Rafaelino mató a un dogo con una navaja", a través de redes sociales de nuestra publicación comenzaron a observarse una muy importante cantidad de variados comentarios al respecto.

En líneas generales apuntaron a la reflexión sobre el porqué al menos uno de los canes partícipes de un suceso que culminó con la muerte de uno de ellos no tenía una correa de sujeción, y el restante un bozal tomando en cuenta la característica agresiva de la raza.

Más allá de dicha instancia, se memora que un vecino caminaba por la vía pública junto a un perro raza cocker, y cuando este se cruzó de vereda fue interceptado por un dogo que lo atacó.



Una navaja en escena

En dicho escenario, el vecino de mención esgrimió una navaja y apuñaló al animal agresor, en un sector cercano a la esquina de las calles Acuña y Jorge Newbery, en el barrio Villa Rosas.



Traslado a una Veterinaria

Prácticamente de inmediato el propietario del can apuñalado lo trasladó hasta el domicilio de un veterinario, pero tiempo más tarde murió pese a las atenciones dispensadas.

Al respecto, se conoció que la Policía secuestró el arma blanca utilizada.



MOTOCICLETA

RECUPERADA

En otro suceso de índole policial, uniformados de la Comisaría 14ª de la vecina localidad de Lehmann, en un camino rural ubicaron una motocicleta en estado de abandono, y la trasladaron a sede policial.

Así ocurrió luego de un llamado telefónico anónimo que puso en conocimiento sobre que a un costado del camino rural que conecta a dicha población con la ciudad de Rafaela (continuación de la avenida Lehmann y en cercanía de un puente), entre pastizales se visualizaba una motocicleta en estado de abandono.

Los servidores de la ley comprobaron que se trataba de una Honda Biz de 125 cc., que fue secuestrada y trasladada hasta la sede policíaca, donde se constató que estaba en vigencia un pedido de secuestro desde el pasado 30 de mayo, posterior a ser radicada una denuncia en la Subcomisaría 1ª de nuestro medio.

Consecuentemente, la moto -robada a una ciudadana rafaelina-, tuvo como destino final la unidad de orden público donde se denunció la sustracción.



MUERTO EN UN

ACCIDENTE

De acuerdo a información de fuente segura a la que tuvo acceso LA OPINION, Ramón Ricardo Kauffman, de 70 años de edad, viajaba junto a su esposa en un automóvil Chevrolet Prisma y el rodado impactó contra una columna en la esquina de las calles Juan Domingo Perón y Thomas Edison, de la santafesina ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

Agentes del Comando Radioeléctrico, al arribar al lugar del siniestro vial constataron que Kauffman estaba junto al vehículo, y llamaron a integrantes de un servicio de emergencias médicas.

Se asistió de urgencia al herido realizándole prácticas de reanimación, pero no se pudo salvar su vida.

Por otra parte, se brindó asistencia a la esposa y se la trasladó hasta al Hospital Gamen.