Gobierno prepara un plan para subsidiar la compra de autos Nacionales 04 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El Gobierno prevé lanzar un plan para incentivar la compra de autos cero kilómetro, que incluirá descuentos de entre $ 50.000 y $90.000, con el fin de subsidiar la adquisición de unidades nuevas y amortiguar la fuerte caída de ventas en el sector, que ronda el 55%.

El plan de subsidios, que significará un aporte del Gobierno a las automotrices de $ 1.000 millones, permitirá más bonificaciones para unidades nuevas, acumulable con rebajas que ya ofrecen terminales y concesionarias, según trascendió de fuentes oficiales y del sector automotor.

El dato clave es que este plan de promociones, que por ahora duraría sólo un mes, es acumulable con las rebajas que ya ofrecen terminales y concesionarias.

El plan establece una promoción a ventas en concesionarios oficiales o terminales excluidas de operaciones de Plan de Ahorro, entre el 5 de junio y el 30 de junio próximos, hasta agotar el cupo máximo de bonificaciones otorgadas.

También se aplicará a las operaciones de venta de contado y a las financiadas, excluyendo vehículos por Plan de Ahorro y la bonificación puede ser acumulable con otras promociones que ofrezcan las terminales que suscriban la línea o sus concesionarias.

Para autos nuevos, cuyo precio de lista sea igual o inferior a $750.000 (IVA incluido), el subsidio será de $20.000 y de $40.000, cuando los vehículos superen ese monto.

El subsidio, que será no reembolsable, otorgará un monto total distribuido entre las terminales que suscriban la línea.

El subsidio o Aporte No Reembolsable (ANR) sólo se hará efectivo para aquellas operaciones en las cuales el precio de venta efectivo del vehículo sea igual o menor al precio de lista sugerido al público informado por cada terminal y las bonificaciones que las terminales y concesionarias otorguen por el programa.

Para las unidades cuyo precio de lista sea igual o inferior a $750.000 (IVA incluido), las fábricas y concesionarias deberán aplicar descuentos de $30.000 pesos y $50.000 cuando se supere ese valor.

En el primer caso, los compradores tendrán un descuento de de 50.000 por vehículo y de $90.000 en el segundo, por la compra del cero kilómetro.

Las terminales deberán difundir el plan de promociones y las operaciones que se realicen en el marco del programa no podrán incorporar cargos extras.