La AFIP prorroga el plazo para declaraciones juradas

04 de junio de 2019

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El jefe de la AFIP, Leandro Cuccioli, anunció ayer una prórroga en la presentación de declaraciones juradas de ganancias, bienes personales y del impuesto a la renta financiera. Será el primer año que se tribute el gravamen sobre la renta financiera, que afecta a plazos fijos, bonos y otros títulos públicos.

La declaración de ganancias deberá ser presentada entre el 18 y 21 de junio, según la terminación del CUIT, y la de bienes personales entre el 19 y 24 de junio, de acuerdo con la prórroga. En el caso de las declaraciones juradas sobre la renta financiera, se prorroga hasta el 19 de julio próximo.

El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, anunció las prórrogas, que representan correr una semana los vencimientos, y señaló que esta semana se publicará la resolución en el Boletín oficial.

En materia de Renta financiera, dijo que ha habido "problemas entre el contribuyente y los bancos para que les den la información, y vamos a dar un mes más hasta julio, pero la fecha de pago no se modifica y será a fines de junio".

Dijo que la prórroga en Bienes personales y Ganancias "va a ayudar a contribuyentes y contadores para que puedan hacer bien las presentaciones".

"Sabemos que es el primer año en materia de renta financiera, que existe como tributo, los bancos no están todavía duchos en enviar la información, y va a ayudar a los contribuyentes a poder cumplir", dijo el funcionario.

"Entendemos que es la primera vez que hay que cargar todo en el sistema, se esperaba que los bancos mandaran toda la información en marzo y con esos retrasos hemos decidido darle tiempo al contribuyente, no afectando los tiempos de recaudación, y no se cambian las fechas de pago", añadió Cuccioli.