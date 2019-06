Cristina fue al Senado y no asistió al juicio Nacionales 04 de junio de 2019 Redacción Por FRAUDE EN LA OBRA PUBLICA

FOTO NA POPULARIDAD. Cristina saluda a sus fans al llegar al Congreso.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La ex presidenta Cristina Kirchner participó ayer en el Senado de una reunión de labor parlamentaria de su bloque con otras bancadas y no asistió a la tercera jornada del juicio oral que se le sigue por presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz.

La ex mandataria ingresó al palacio legislativo a las 10:25 para mantener un encuentro convocado por el presidente de su bloque, el neuquino Marcelo Fuentes.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ explicó en declaraciones a la prensa que convocó a una reunión para analizar los planteos de organismos de Derechos Humanos en cuanto a la designación de jueces propuestos por el Poder Ejecutivo.

"El miércoles hay reunión de acuerdos para el nombramiento de jueces y básicamente vamos a analizar las preocupaciones de los organismos de Derechos Humanos" sobre los antecedentes de los candidatos a convertirse en magistrados, explicó Fuentes.

De la reunión participaron los integrantes del bloque del Frente para la Victoria-PJ, junto a los aliados Magdalena Odarda (Frente Progresista), Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) y María Eugenia Catalfamo (Justicialismo San Luis).

El abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, había anunciado la semana pasada que la precandidata a vicepresidenta no iba a asistir a la tercera audiencia del juicio oral en su contra para concurrir a la reunión parlamentaria.

El juicio por la llamada causa "Vialidad", a cargo del Tribunal Oral N° 2, continuó este lunes para determinar si la ex presidenta lideraba una asociación ilícita para el direccionamiento de obras públicas viales en favor de Lázaro Báez.

El tribunal había autorizado a la legisladora a ausentarse del debate siempre y cuando pudiera justificar una superposición de tareas parlamentarias con la audiencia judicial.

El proceso siguió con la lectura del extenso requerimiento de elevación a juicio -584 páginas- que formularon los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita.



Después de esa lectura se procederá con las de los requerimientos de elevación formulados por las partes querellantes en esta causa, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), que pueden llevar varias audiencias más.