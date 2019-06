Atlético recuerda los 30 años de la epopeya del ascenso en Jujuy Deportes 04 de junio de 2019 Por Víctor Hugo Fux El domingo 4 de junio de 1989, en el norte argentino, el fútbol de Atlético le otorgó la posibilidad a Rafaela de competir, por primera vez en su historia, en el profesionalismo, al lograr el ascenso al Nacional B, tras su contundente victoria sobre Atlético Ledesma de la provincia de Jujuy, por 3 a 0, cerrando una espectacular campaña, que se resume en un invicto de 24 partidos.

ARCHIVO LA OPINION LOS ONCE DE LEDESMA. Ricardo Fertonani, Ricardo Marino, Hugo Querini, Javier Berzero, Ariel Levrino, Gustavo Alfaro, Fabián Giordano, Marcelo Fuentes, Marcelo López, Esteban Bernasconi y Marcelo Riberi.

Hoy no es una fecha más en la rica historia, largamente centenaria, de Atlético de Rafaela.

En este tiempo de festejos automovilísticos, por haberse cumplido el pasado 25 de mayo los 100 años de la primera competencia organizada por la institución, merece rescatarse otro hecho de significativa relevancia.

El fútbol es en esta referencia el deporte que ocupa el centro de la escena, porque hoy se recuerdan 30 años del ascenso logrado por la "Crema" al profesionalismo en tierra jujeña.

Aquel domingo 4 de junio de 1989, el equipo rafaelino se jugó una parada brava, en una época difícil, porque tambaleaba el orden social y en diferentes rincones del país la crisis golpeaba fuerte y los saqueos eran moneda corriente.

Con ese clima enrarecido, la delegación partió desde esta ciudad con la suficiente anticipación, como para ir adaptándose a las circunstancias que se le presentarían en un escenario hostil y ante un rival que intentaría hacer valer su localía.

Pero aquellos futbolistas que vestían los colores de la Patria, eran conscientes de la responsabilidad que asumirían en el lejano norte argentino. Los dirigentes y el cuerpo técnico, sabían del potencial de ese grupo de jugadores. Y también los hinchas, que se trasladaron masivamente para entregarle el último aliento al equipo en el supremo momento de una definición atrapante, como las previas, en Laferrere y Río Cuarto.

Otra vez, a definir como visitante, en un estadio colmado. Los antecedentes, permitían renovar y fortalecer las ilusiones del pueblo "Celeste", que luego de una larga travesía, soñaba con alcanzar la gloria.

La diferencia establecida en el "Monumental", que además de plasmarse en el resultado de 3 a 1, también se había marcado en juego, era algo más que un síntoma favorable para los dirigidos por Horacio Bongiovanni.

En primera persona, no tengo dudas en afirmar hoy, a la distancia, que jamás pensé que se podría torcer la historia. No ocurrió en los penales de Laferrere, con un heroico "Caio" agigantándose en una definición cargada de suspenso, nada menos que en La Matanza.

Tampoco en Río Cuarto, en un partido que no concluyó por el desborde de la parcialidad local. ¿Por qué habría de ocurrir en Jujuy, frente a un rival que en condiciones normales, no podría inquietar a un plantel de una tremenda fuerza anímica y de una enorme capacidad futbolística?

Atlético, con una estrategia sin fisuras en el primer tiempo, esperó con orden y sin sobresaltos los intentos del local, que apenas mostró, como argumento de cuidado, su voluntad y empuje de su gente.

La segunda mitad fue otra historia. El reloj fue el mejor aliado de un visitante que a esa altura del juego tenía controlada la situación en su propio terreno y comenzaba a encontrar los espacios que le regalaba la desesperación del rival.

El penal que cambió por gol el talentoso Marcelo López abrió el camino; más tarde Poelman estiró la brecha y sobre el final apareció nuevamente el zurdo corondino para sentenciar el partido y rubricar el ascenso.

Un resultado inapelable, rubricaba aquella excepcional campaña. Atlético, por si fuese poco, dispuso de una chance adicional para saltar a la elite del fútbol argentino, por un reglamento que luego se dejaría sin efecto. Huracán, uno de los "grandes", cayó en su visita a barrio Alberdi, pero en la revancha logró su rehabilitación y a fuerza de goles, no le dio opciones a la "Crema" en Parque Patricios.

Antes de esa instancia, ya se había escrito la página más importante, hasta ese momento, en la historia futbolística de Atlético. Una epopeya jujeña de la que hoy se cumplen 30 años y que hoy quiero evocar en esta crónica, que rescata aquella legendaria gesta deportiva.



PROTAGONISTAS

Eduardo Gentile fue el director técnico durante la primera etapa del Torneo del Interior, para desempeñar posteriormente esa función Horacio Bongiovanni.

Fue preparador físico Sergio Chiarelli; médicos Ricardo Pirola y Gabriel Gaggiotti; kinesiólogo Ernesto Glasberg; masajistas Hugo Romero y Rito Quiróz; utilero Rodolfo Acebal y aguatero Aldo Solari.

Vistieron la casaca albiceleste en esa campaña estos jugadores: Gustavo Alfaro, Esteban Bernasconi, Ricardo Marino, Ricardo Fertonani, Fabián Giordano, Marcelo Fuentes, Juan Poelman, Hugo Querini, Marcelo López, Ariel Levrino, Javier Berzero, Marcelo Riberi, Rubén César, Sergio Podio, Roberto Fernández, Osvaldo Mazo, Walter Gómez, Pablo Cárdenas, Roberto Battellini, Carlos Segovia, Antonio Sánchez Astrolog y Juan Barlassina.

Marcelo Fuentes fue el goleador del equipo con 20 anotaciones, Marcelo López marcó 15, Fabián Giordano 9, Walter Gómez 4, Juan Ramón Poelman 3, Gustavo Alfaro 2 y Pablo Cárdenas, Rubén César, Marcelo Riberi y Hugo Querini 1.