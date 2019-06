Lo que se jugó de Inferiores Deportes 04 de junio de 2019 Redacción Por Primera A. Comenzó el Clausura de Primera A y si bien aún hay partidos por jugar, te mostramos lo ocurrido y lo que se le viene a cada uno.

FOTO LA OPINION EN SUNCHALES. / Peñarol visitó a Unión en el inicio del Clausura.

El último sábado se puso en marcha el torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa, de manera parcial, de la primera fecha. Aún hay encuentros por jugarse, entre hoy y mañana. Argentino Quilmes fue el elenco que quedó libre.

A continuación, todo lo jugado, goleadores y lo que se le viene a cada uno:



Quinta División: Unión 4 (Leider Fissore x 2, Maximiliano Bono y Alan Ruiz) – Peñarol 1 (Dante Farías), Brown 1 (Guillermo Ensabella) – Ben Hur 1 (Agustín García), Independiente San Cristóbal 1 (Joaquín Medrano) – Brown 1 (Franco Rovedatti).



Sexta División: Unión 1 (Darién Juárez) – Peñarol 0, Independiente San Cristóbal 1 (Alexis Muga) – Brown 1 (Owen Escobar). A Ben Hur le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Séptima División: Unión 2 (Natanael Villalba y Uriel Porra) – Peñarol 1 (Luis Aguirre), Brown 4 (Valentín Pepe x 2, Yair Bertorello y Nahuel Sandrone) – Ben Hur 0, Independiente San Cristóbal 3 (Franco Nasitiqui x 2 y Mateo Medina) – Brown 0.



Octava División: Unión 0 – Peñarol 2 (Joel Bonfacio y Enzo Wattier), Ferrocarril del Estado 1 (Ramiro Santos) – Libertad 0, Brown 1 (Iván Vanega) – Ben Hur 1 (Genaro Comba). A Brown le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.



Novena División: Unión 1 (Diego Ruata) – Peñarol 2 (Benjamín Rosales y Marcelo Alfonso), Ferrocarril del Estado 1 (Luca Zbrun) – Libertad 0, Brown 0 – Ben Hur 2 (Bautista Bessone y Camilo Alberto), Independiente San Cristóbal 1 (Yamir Abregu) – Brown 1 (Tomás Alderete).



Novena Especial: Unión 1 (Jorge Lescano) – Peñarol 1 (Walter Díaz), Ferrocarril del Estado 1 (Luciano Córdoba) – Libertad 1 (Lorenzo Marengo).



Próxima fecha (2ª): Ben Hur vs Independiente San Cristóbal, Dep. Libertad vs Brown de San Vicente, Peñarol vs Ferrocarril del Estado, Atlético de Rafaela vs Unión, Argentino Quilmes vs 9 de Julio. Libre: Sportivo Norte.