Argentina ante Mali Deportes 04 de junio de 2019 Redacción Por MUNDIAL SUB 20

FOTO ARCHIVO VOLVER A FESTEJAR. / Es lo que buscarán los pibes argentinos en un duro compromiso de octavos.

La Selección argentina Sub 20 se enfrenta hoy a la peligrosa Mali en Bielsko-Biala (15:30 hora argentina) por un puesto en cuartos de final, una ronda que la Albiceleste no alcanza en un Mundial juvenil desde Colombia 2011.

Nueve años y cuatro Mundiales Sub-20 de por medio, uno de ellos sin siquiera haber clasificado, es el tiempo que pasó sin disputar los cuartos de final la hexacampeona del mundo, máximo ganador de este certamen.

La última vez en que la Albiceleste se clasificó entre los ocho mejores del mundo fue en la cita de Colombia-2011, aunque en aquella ocasión Portugal le cortó el camino en los penales.

Desde entonces Argentina acumula decepción tras decepción.

No clasificada al Mundial de 2013 en Turquía, en 2015 y 2017 se despidió a primeras de cambio.

Este martes también se disputará un duelo asiático entre Japón y Corea del Sur, y el enfrentamiento entre Francia, única selección junto a Uruguay con pleno de victorias en la primera fase, y Estados Unidos, donde el hombre a vigilar será el hijo de George Weah, Balón de Oro en 1995, Timothy.