Proponen fomentar el uso de la movilidad eléctrica

El Ejecutivo Municipal elevó al Concejo un proyecto que, desde su articulado, es sencillo: simplemente, derogar una ordenanza vigente (la Nº 4857) y plegarse a una normativa provincial (la Ley Nº 13.781). Pero, en realidad, el espíritu de la norma es mucho más profundo. Implica el desarrollo de la movilidad eléctrica en nuestra ciudad y, por qué no, en la zona.

En los considerandos, desde el DEM recuerdan la importancia de investigar el desarrollo de una fuente de energía sustentable para dejar de utilizar vehículos de combustión interna, que perjudican al medioambiente. Y recuerdan datos del 2013: el inventario de gases de efecto invernadero por el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) "indica que el transporte terrestre suma el 50% del total de las emisiones". A eso hay que sumarle que según el Relevamiento Socioeconómico, el 65% de los hogares tiene al menos un auto y el 54% una moto. Para el Ejecutivo esto muestra "la gran potencialidad de los proyectos relacionados con la movilidad eléctrica". También marcan que dos fábricas de bicicletas abastecen el 75% del mercado local y que "los emprendimientos relacionados con las energías renovables han crecido más del 800% respecto del 2012".

En ese marco, recuerdan que el diciembre de 2016, el Concejo aprobó la ordenanza Nº 4857, que creaba un Registro Unico de Inscripción para Velocípedos Ecológicos a pedal y eléctricos. Dicho de otra manera, motos y bicis eléctricas . En su momento había generado ciertas dudas, porque no estaban avalados a nivel nacional. Pero esto se revirtió en enero del 2018, incorporando a estos vehículos eléctricos. En octubre del año pasado, la Provincia promulgó la ley N° 13.781 que tiene como objetivo fomentar la industrialización de vehículos eléctricos y con tecnologías de energías alternativas en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, para la movilidad urbana y periurbana, tanto para uso particular o profesional, agrícola, transporte de carga y público de pasajeros, e impulsar la generación de conocimiento a través de investigación aplicada al mencionado sector productivo. Y promueve a que los municipios adhieran a esta nueva normativa.



EL ROL DE LA UNRAF

Por otra parte, se remarca que "la Universidad Nacional de Rafaela pretende ser pionera en la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías relacionadas a la implementación de vehículos eléctricos en el ejido urbano como alternativa a los vehículos de combustión interna".

Es así que en diciembre del 2017, "por Resolución 4341/17 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas creó junto a la UNRaf el Centro de Investigación y Transferencia de Rafaela (CIT RAFAELA) y asimismo, el 01 de marzo de 2018, mediante Ordenanza 003/18, del Consejo Superior de la UNRaf se creó el primer Centro de Investigación 'UNRaf-TEC' que reconocen como área prioritaria la 'Energía, Medio Ambiente e Industria'”. Y también tiene un convenio marco firmado con el IDSR a partir de la cual se comprometen "a realizar acciones conjuntas tendientes a potenciar la movilidad eléctrica sustentable en la cuidad de Rafaela, y específicamente por parte de la Universidad la producción de información técnica, sustento de una ordenanza".

Allí aparece algo importante: en los considerandos del proyecto que desde hoy analizarán los concejales, se menciona que la UNRaf "aprobó el proyecto de investigación denominado 'Diseño e implementación de una flota de vehículos eléctricos y su estación solar de carga en el edificio central de la UNRaf', que aborda la problemática del transporte urbano e integra las energías renovables y la eficiencia energética como solución alternativa a dicho problema" y que "el proyecto pretende investigar acerca de los patrones de uso, potencialidad, aspectos tecnológicos y ventajas de la aplicación de la movilidad eléctrica en Rafaela".

En función de los dicho con anterioridad, se remarca que los investigadores de la UNRaf detectaron que hay que compatibilizar las normativas locales con la provincial y nacional porque se "dificultan la incorporación de vehículos eléctricos y con tecnologías de energías alternativas a la vía pública".