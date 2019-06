Hay 107 estudiantes con secundario por "Seguila!"

Se realizó un nuevo encuentro de egresados y egresadas del programa Seguila! de la Municipalidad de Rafaela. El mismo tuvo lugar en el Archivo Histórico Municipal, espacio donde se realizan buena parte de las clases de preparación de los exámenes, y contó con la presencia del intendente Luis Castellano, quien se acercó para felicitar al grupo de alumnos y alumnas. Además, participaron la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, las coordinadoras del Programa, el grupo de docentes y estudiantes, junto a sus parejas y familiares.

Durante la entrega de certificados, el Intendente manifestó: “Para nosotros la educación siempre es prioridad. Y con un programa como el Seguila, que es nuestro, porque no existe en ninguna otra parte del país, allanamos el camino de aquellas personas que por algún motivo vieron trabada su trayectoria educativa y no pudieron obtener su título secundario, que además de ser sumamente necesario, es obligatorio”.

“Con el Seguila lo que hacemos es abrir el techo y luego el futuro lo decide cada uno. Y ya son 107 los egresados gracias a esta iniciativa. ¡Felicitaciones a todos por tanto empuje!”, expresó Luis entre lágrimas, como casi todos los presentes.

Fue una actividad sumamente emotiva que contó con la presencia de la primera egresada y también de la número 100. Tanto Vanesa Silva como Mayra Ulman llenaron de sentido la cifra, contando cómo cambió su vida desde que pasaron por el Programa y pudieron terminar la Secundaria.

Esta experiencia no sólo les cambio la perspectiva a ellas, sino a sus seres queridos. "Al ver todo lo que me ayudó el Programa y cómo cambió mi vida desde ese día que vi el anuncio y decidí anotarme, mi hermana decidió también retomar sus estudios secundarios”, contó Vanesa, quien ahora está estudiando la Licenciatura en Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Rafaela.

“Mi papá se emocionó tanto con mi recibida, que decidió él retomar esa cuenta pendiente y empezó a cursar en el EEMPA para finalizar también la escuela secundaria", contó otra de las egresadas, emocionando a todos los presentes.



UN AÑO DE ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO

El programa Seguila! tuvo su origen en el resultado del Relevamiento Socioeconómico realizado por el equipo del ICEDeL, que mostró que el 20 por ciento de los egresados de la escuela secundaria no había obtenido su título por el hecho de adeudar materias.

Estos datos fueron revisados en el marco del análisis de la situación de empleabilidad de la ciudad, realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales. Un detalle importante que observaron fue que, en relación con el desempleo, el rango que presentaba mayores problemas para conseguir empleo eran los jóvenes (particularmente mujeres) que no tenían su título secundario.

Poco a poco se empezó a vislumbrar la necesidad de acompañar a este sector vulnerable de la población y comenzó a diseñarse el Programa Seguila! una iniciativa de acompañamiento pedagógico coordinada por la Secretaría de Educación.

El proyecto se presentó oficialmente hace un año, en la Expocarreras 2018 realizada en el mes de mayo, y comenzó a dar sus frutos de inmediato. Desde entonces, alcanzar el título secundario dejó de ser una materia pendiente para muchos rafaelinos. Alrededor de 400 historias de vida tuvieron y tienen una nueva oportunidad gracias a esta apuesta sostenida que el Gobierno Municipal decidió poner en marcha.