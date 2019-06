Patentamiento: la caída no se detiene

Con cada fin de mes, se reiteran las malas noticias: el mercado automotor en nuestra ciudad no despega. Y es que la crisis ha pegado tan fuerte en los bolsillos de los rafaelinos, que poder cambiar el auto o la moto se ha convertido en un sueño casi inalcanzable. Ni hablar de llegar a un cero kilómetro.

Y es así que los datos oficiales del área de Patentamiento del Municipio lo refleja. Comparado con respecto a mayo del año pasado, cuando la crisis comenzaba a pegar fuerte, se concretaron un 15.21% menos de trámites (1003 contra los 1183 de 2018). En el desagregado, los autos cero kilómetro se desplomaron en un 44.63% (227 trámites contra los 410 del año pasado). A las motos le fue peor: 54.05% (85 papeles registrados con los 185 del año pasado). En utilitarios (que se destinan, básicamente, para comercios y servicios) la merma fue del 25% (36 en 2019 y 48 el año pasado).

Por otra parte, a los usados no les fue tan mal: incluso, el total de trámites fue levemente superior: 1.85 % (769 este año contra los 755 de 2018). Cuando se detalla ese número, claramente la estrella del mes de mayo fue la venta de motos: creció un 88.64% (247 contra las 192 del año pasado). También se elevó la venta de utilitarios usados, con un 9.61 (este año fueron 114 y en 2018, 104). Pero el sector que no levanta cabeza es el de los autos usados: sigue perdiendo terreno. En este caso, un 11.70%, teniendo en cuenta que se vendieron 400 el mes pasado y en mayo de 2018, 453.



CONTRA ABRIL, MAS NEGOCIOS

Si a estos números los comparamos con los del abril, podremos ver una mejoría, al menos, en la cantidad de ventas que se realizaron. La cantidad de trámites concretados subió en un 7.50%.

Pero cuando vamos al desagregado, vemos que se vendieron menos unidades nuevas: 13% menos, aunque diferenciando sectores. Hubo un desplome en motos (un 63.52% menos) pero subieron los autos un 26.50%. Los utilitarios se vendieron por igual cantidad.

En cuanto a los usados, se vendieron más: 13.91% en total. Allí, se vendieron menos autos (5.54%) pero crecieron las motos (20.48%) y los utilitarios fueron las estrellas, con un crecimiento del 58.33%