Donación de órganos en nuestra ciudad: "hemos avanzado un 70%" Locales 03 de junio de 2019 Redacción Por Osvaldo Minighini, de Honrar la Vida, expresó que la llegada al rafaelino "es más sencilla" luego de una famosa ley y de un tremendo trabajo de campo.

PIEZA IMPORTANTE. Osvaldo Minighini es uno de los referentes de Honrar la Vida.

Días pasados se llevó a cabo una nueva extracción masiva de sangre en el Club Atlético Peñarol de nuestra ciudad con la presencia de integrantes del CUDAIO para realizar la tarea. Todo con el apoyo de la Asociación "Honrar la Vida", que viene trabajando de manera ininterrumpida en Rafaela y la zona en concientizar a las personas para que sean donantes de órganos, una tarea sensible y a la vez demandante.

"Es muy importante dar sangre, es muy parecido a donar. El equipo de hemoterapia del Cudaio sale a distintos lugares a hacer las estaciones de sangre. Es muy importante que vengan, que pregunten. A veces es más importante que vengan a hacer la entrevista que dar sangre. Muchas veces se pueden encontrar con que no pueden dar sangre, pero a la vez es bueno porque a raíz de eso se puede detectar algún problemita que tenga, en la próxima lo pueden hacer", explicó al respecto Osvaldo Minighini, una de las personas más identificadas de la Asociación Honrar la Vida y que acude a innumerables charlas sobre el tema.

Minighini dijo además que "hay mucha gente interesada en el CPH (El Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas), que en el mundo es compatible en un 40% y por esto va a una red mundial, que va cargado a un sistema propio, por lo que nosotros aquí, desde Rafaela, podemos donarle a un alemán a un chino o viceversa. Es muy importante esto y la gente así lo entiende. Es muy importante ser donante de CPH", resaltó.

En tanto, agregó sobre lo que significa donar sangre: "nuestros glóbulos rojos cada tres meses mueren y se reconstituyen... entonces, para dejarlos morir dentro de nuestro cuerpo lo donamos. El hombre puede dar cada tres meses, la mujer cada cuatro y es muy importante dar sangre, ya que se renueva y es muy bueno", dijo.



NUMEROS POSITIVOS

Sobre las donaciones de órganos que se realizan en nuestra ciudad, puntualmente, el referente expresó que "el balance que hacemos desde la Asociación es muy bueno, ya que este año hemos avanzado mucho a raíz del nuevo cambio de ley (Ley Justina). Hoy todos somos donantes, y para no serlo, hay que manifestarlo a través de un telegrama o llevando una ficha", destacó.

En tanto, dijo que "nosotros siempre le decimos a la gente que por más que seamos donantes, hablen con la familia para que sea mucho más fácil cuando hablemos de una posible ablación. El otro día tuvimos un caso en la ciudad, cuando se ablacionó y la familia vino directamente a hablar con nosotros porque era la voluntad de la persona que falleció. Y eso nos facilita mucho las cosas", mencionó.

En un balance más que positivo y con afirmaciones más que comprobables de que la tarea de concientizar crece, Minighini dijo que "en lo que va del año hemos avanzado un 70% más de lo que fue el año pasado. Venimos muy bien, no hay que bajar los brazos, seguir concientizando ya que cada un millón de personas tres solamente pueden ser donantes. Entonces, la brecha ente donantes y la lista de espera es muy grande, por lo que debemos seguir haciendo esto para darle una segunda oportunidad de vida al que está esperando un órgano", afirmó.

Además contó que "en Rafaela hay 135 trasplantados, hasta el último registro que tuvimos. En estos días que pasaron se dieron varios más. Además hay unos 70 rafaelinos en lista de espera. El número aumenta cuando nos vamos a la zona, y puedo asegurar que son muchos más. En nuestras dos salas de diálisis están atendiendo entre 70 y 80 personas por día", dijo Minighini, recordando que la diálisis se realiza día por medio, por lo que se establecen tres turnos por día en nuestra ciudad.

En Ceres, por ejemplo, hay un total de 30 trasplantados, mientras que hay 10 personas en lista de espera. "A medida que podemos ir avanzando, junto con el Cudaio los vamos visitando en las distintas localidades de la provincia para poder tener un buen registro. Además estamos trabajando con el Centro de Atención al paciente, ya que viajo a Buenos Aires todos los meses y cada dos meses vamos a Santa Fe o a Rosario para enseñarle los derechos a los pacientes y que se puedan defender luego del trasplante o bien cuando están en lista de espera", finalizó.



201 DONACIONES DE ORGANOS

MAS QUE EL AÑO PASADO

El pasado 30 de mayo se conmemoró en Argentina el Día Nacional de la Donación de Organos y Tejidos. La fecha se propuso por el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público, lo que representa la posibilidad de vivir y dar vida después de un trasplante.

En lo que va de 2019 se realizaron 356 procesos de donación de órganos que permitieron que 736 pacientes en lista de espera reciban un trasplante, 201 intervenciones más que las realizadas en igual período de 2018, informó el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

"El aumento de 201 donaciones de este año en comparación con igual período del año pasado permitió que cada vez más personas accedan a un trasplante, pasando de un promedio de 3,6 trasplantes diarios realizados en 2018 a 5 este año", agregó un documento oficial del organismo, que contabilizó las intervenciones realizadas hasta el 26 de mayo.

Esta semana se realizarán actividades en todo el país para promover la donación de órganos.

En las redes sociales institucionales se compartirán mensajes destinados a distintos actores que participan directa o indirectamente en el proceso de donación y trasplante con la frase "Podés dar algo para cambiarlo todo" y el hashtag #DarParaCambiar.

Las personas interesadas en manifestar la voluntad de ser donante se pueden registrar a través del sitio web Mi Argentina, en los Registros Civiles al tramitar el documento de Identidad, enviar una carta gratuita a través del Correo Argentino o firmar un acta de expresión de voluntad en el INCUCAI o en los organismos provinciales.