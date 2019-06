Castellano recorrió las obras de la Plazoleta Mario Vecchioli Locales 03 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD DIALOGO./ El Intendente estuvo junto a parte de su equipo, miembros de la Vecinal de barrio Juan de Garay y vecinos del sector.

"Estamos recorriendo la Plazoleta Mario Vecchioli de barrio Juan de Garay con la Vecinal. Nos hemos reunido con los vecinos y es gestionar permanentemente lo que son los detalles, es trabajar en los espacios verdes de la ciudad y es atender el reclamo de los vecinos a través de la Vecinal"; dijo Castellano.

El mandatario local sostuvo que "hay una Vecinal que trabaja muy fuerte, que gestiona todos los días, que viene, golpea las puertas y lucha de manera permanente para que el barrio Juan de Garay este mejor y eso para nosotros es un orgullo porque, además, lo hacen poniendo el cuerpo, su tiempo, ad honorem y eso tiene un valor enorme".



DESAFÍOS

Luis Castellano adelantó que "tenemos varios desafíos en el barrio. El más importante de todos es la construcción y terminación de la sede vecinal que estamos haciendo por etapas. Vamos a licitar la próxima etapa dentro de este año".

"Las veredas de la plazoleta era uno de los reclamos que nos venían haciendo desde hace tiempo y también existen otros detalles puntuales que pudimos charlar con los vecinos. Hay lugares en donde el pavimento no se encuentra en buenas condiciones, sectores en donde se pide sacar y reponer árboles; son pequeños detalles importantísimos para cada vecino y los cuales tenemos que llegar. Lo hacemos junto con las vecinales porque son 41 barrios y es importante que ese detalle, que para el vecino es muchísimo, nosotros también lo atendamos y demos una respuesta"; finalizó.



CONTENTOS

Ovidio Baretta, presidente de la Comisión Vecinal de barrio Juan de Garay, manifestó que "los vecinos están muy contentos con la obra. A mi casa llegan no solo a pedir sino también a agradecer. Un detalle: el 2 de abril izamos la bandera que nos donó la Municipalidad el año pasado en el festejo barrial. Los vecinos están encantados. Cuando ven obras realmente importantes, como lo es ésta, los vecinos se ponen felices".

"Desde la Vecinal tratamos de darles repuesta a través de nuestra gestión y la ejecución por parte del Municipio; por eso quiero darle un gran agradecimiento a Luis Castellano y todo su equipo"; dijo.

"No quiero pasar por alto la remodelación de las luminarias de avenida Suipacha. Si bien es una gestión conjunta realizada con la Vecinal de barrio San Martín, hoy podemos decir que la iluminación en ese área está al ciento por ciento"; destacó.



INTERMEDIARIOS

Paola, vicepresidenta de la Vecinal, dijo que "los vecinos siempre se acercan para pedir y nosotros estamos para gestionar a través de la Municipalidad, somos un intermediario y todos están muy contentos con las obras hechas en la plazoleta. Muchos dicen que van a venir a caminar y compartir momentos en familia en la plaza".