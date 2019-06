La primera vez de Petrucci

MUGELLO, 3 (AFP-NA) - El italiano Danilo Petrucci (Ducati) ganó este domingo el Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de Mugello por delante del español Marc Márquez (Honda), que aumenta su ventaja al frente del campeonato del mundo. El local Andrea Dovizioso (Ducati) finalizó en tercera posición, con lo que la firma roja consiguió un buen resultado en un circuito muy cercano a su sede. El también italiano Valentino Rossi (Yamaha) se cayó.

"Es increíble, estoy en la gloria", declaró el ganador, que atrapa su primera victoria en MotoGP a los 28 años luego de finalizar 8º en los campeonatos del mundo de 2017 y 2018. "Ante mi público y en mi ciudad, es increíble, no puedo describir mis sentimientos", añadió frente a una multitud italiana extasiada.

"Al principio de la temporada me decía que nunca ganaría en MotoGP", confesó Petrucci, un piloto muy popular en el paddock y que dedicó su triunfo a su compañero Dovizioso. "Me disculpo por haberle batido pero hoy quería ganar y es una victoria para Ducati", aportó. "He conseguido mi objetivo para este año que era ganar una carrera, ahora debemos llevarnos el campeonato con Ducati", lanzó el italiano, visiblemente emocionado y que solo tiene este año de contrato con su actual escudería.

Márquez, que salía desde la pole position, tuvo que pelear con las dos Ducati hasta el final, así como con su compatriota Alex Rins (Suzuki), que salió desde muy atrás en la parrilla (13º) pero protagonizó una gran salida. Los cuatro pilotos se adelantaron en múltiples ocasiones pero fue Petrucci quien encontró en la última vuelta de este rápido circuito la velocidad suficiente para imponerse a Márquez por 4 centésimas y a Dovi por tres décimas.

El piloto catalán, cinco veces campeón del mundo en la categoría, aprovechó su segundo puesto para aumentar su ventaja en el Mundial hasta los 12 puntos sobre Dovizioso, 27 sobre Rins y 33 sobre Petrucci. En el campeonato de constructores, Honda cuenta con 121 puntos, Ducati con 115 y Suzuki y Yamaha (88) son seguidos por KTM (38) y Aprilia (31).



LA CAIDA DE VALENTINO

El héroe local, el siete veces campeón del mundo en la categoría, Valentino Rossi, se cayó cuando marchaba en la 18ª posición. Y de veterano a novel. La expectación levantada por la 2ª plaza en la parrilla de salida del joven francés Fabio Quartararo no se concretó, luego de una salida fallida que le mandó al 10º puesto en el que terminaría.



EN MOTO 2 Y MOTO 3

Después de un inicio irregular esta temporada, Àlex Márquez (Kalex), el ‘hermanísimo’, ha dado el salto, a los 23 años, para poder aspirar, definitivamente, a su segundo título mundial, el de Moto2, y, tal vez, convertirse la próxima temporada en uno de los ‘rookies’ de MotoGP.

Tras el español se clasificó el hermanastro de Valentino Rossi, Luca Marini y, en tercera posición, el suizo Thomas Luthi. El Mundial lo encabeza el discípulo de Sito Pons, el italiano Lorenzo Baldasarri, con 88 puntos, seguido de cerca por Márquez, con 86.

En Moto 3 Tony Arbolino (Honda) ha sorprendido a Lorenzo Dalla Porta (Honda) y le ha arrebatado una victoria que se había merecido por ritmo y ambición, siendo el sexto ganador diferente en la temporada. Tercero, detrás de los italianos, fue el español Jaume Masia (KTM). El español Arón Canet (KTM) es líder del certamen con 83 puntos, con 3 de ventaja sobre Dalla Porta.