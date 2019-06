Corach rechaza el ajuste en programas laborales Locales 03 de junio de 2019 Redacción Por El jefe de Gabinete municipal cuestionó a la Nación por desfinanciar programas sociales. También criticó a la Provincia.

FOTO ARCHIVO MARCOS CORACH.

La decisión del Gobierno nacional de recortar los fondos destinados a financiar el Programa Jóvenes, coordinado desde la Municipalidad de Rafaela y que afecta a 40 beneficiarios, generó un fuerte malestar en el Estado local a tal punto que el jefe de Gabinete, Marcos Corach, salió a hacer una especie de "catarsis". "Venimos de sufrir un recorte en los programas de Entrenamiento para el Trabajo que dependen del Ministerio de Producción de la Nación. Estamos ante un gobierno como el de (Mauricio) Macri, que se la pasa hablando de una cultura del sacrificio pero dejando de lado a los que quieren progresar, a los que quieren aprender, a los que quieren capacitarse para ser mejores y hoy no tienen oportunidades", disparó un "disgustado" y por momentos irónico Corach.

"Quien tenga la posibilidad de ingresar en la página web del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, va a encontrar que entre sus objetivos aparece entre otras cosas 'capacitación, inserción laboral, y cobertura de todos los ciudadanos'. ¿Se entiende de qué hablamos cuando hablamos de 'puestas en escena'?. Que hablen de la 'capacitación e inserción laboral de todos los ciudadanos' mientras recortan programas de capacitación o que venga la Ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) a mostrar los resultados de una intervención por parte de Gendarmería, y termine generando un acto de campaña, no queriendo mantener un diálogo con el Intendente (Luis Castellano) para poder acordar acciones que combatan la problemática más grave que tenemos hoy los rafaelinos y como si esto fuera poco, viene de la mano con el candidato a gobernador de Cambiemos, José Corral, actual intendente de Santa Fe, quien seguramente tiene todos sus problemas resueltos, y con el candidato a Intendente local de Cambiemos, participando de esa obra de teatro con un papel protagónico" subrayó en una especie de monólogo de tono crítico.

Tras destacar que "en Rafaela hacemos las cosas de manera diferente, creemos en el espíritu emprendedor, en la cultura del trabajo, en la ética del esfuerzo que nos legaron los inmigrantes, lo cual va acompañado por un Estado que no deja a ningún rafaelino que quiera esforzarse de lado", Corach sostuvo que "evidentemente tenemos valores distintos con el Gobierno nacional". Al marcar esa diferencia, expresó que "frente a las crisis económicas, los gobiernos pueden tomar distintas alternativas, Cambiemos ha definido transitar el camino del ajuste pero nosotros no, y cuando hablo de nosotros no sólo lo hago en nombre del estado local, involucro también un empresariado responsable, serio, comerciantes que se rompen el lomo para poder vender".

Corach advirtió sobre el impacto de la crisis y el deterioro social al señalar que "nuestros vecinos nos expresan todo el tiempo que están preocupados y angustiados por lo que ven todos los días en la televisión y que en muchos casos ya empiezan a sentir, precios que suben y no se sabe dónde paran". "Si bien estamos en una región productiva que es fuerte, también es cierto que estamos en Argentina que tiene la inflación más alta en los últimos 25 años, las tasas de interés más altas del mundo", se quejó.

Pero no fue todo. El jefe de Gabinete municipal consideró que "esta discriminación a Rafaela desde el Gobierno nacional no es algo nuevo: se han recortado fondos para el transporte público y también del Fondo Federal Solidario que se utilizaba para obras, de todo eso nos hemos hecho cargo desde el municipio con cuentas verdaderamente ordenadas". Asimismo, advirtió que "el gobierno de Macri habla de recorte del gasto pero con una deuda y el pago de intereses que cada vez crece más, eso no es una economía sana" a la vez que afirmó que "este contexto recesivo es el que nos tiene que llevar a todos los sectores de nuestra comunidad poner en valor lo que hemos logrado juntos en las últimas décadas".

Al final de sus declaraciones a este Diario, Corach fue a carga contra el Gobierno provincial al que cuestionó por "discriminación" hacia Rafaela "porque no paró de poner fondos en Rosario para tratar de salvar un bastión político (declaraciones del gobernador Lifschitz mediante) sin importarle lo que pasa en las ciudades medianas de nuestra querida Santa Fe".

Y ya en tono de campaña electoral, el funcionario afirmó que "desde Rafaela vamos a seguir haciéndonos cargo de todos los problemas y funciones que nos tengamos que hacer cargo en beneficio de los rafaelinos, no vamos a dejar a nadie sin oportunidades por un recorte que viene de instancias superiores de gobierno". En tal sentido, remarcó que "esta elección es una buena oportunidad para que los rafaelinos y las rafaelinas expresemos si nos sentimos considerados, si creemos que esta ciudad del interior del interior está o no en las prioridades de los partidos que gobiernan el gobierno nacional y el gobierno provincial".

"No queremos más discriminación, queremos igualdad de oportunidades tanto con ciudades como Rosario y Santa Fe como con la Ciudad de Buenos Aires. Los rafaelinos no somos ciudadanos de segunda y queremos que ese mensaje suene bien fuerte", enfatizó Corach. "No es tiempo de esconderse, no es tiempo de improvisar. Es tiempo de cuidar nuestra ciudad para que siga ofreciendo más y mejores servicios para cada uno de nuestros vecinos" concluyó el jefe de Gabinete.