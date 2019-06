Triunfos de Posco y Chapur en Concordia Deportes 03 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO APAT.ORG.AR PODIO CLASE 2./ Nicolás Posco festeja junto a Julián Lepphaille y Agustín Herrera.

Nicolás Posco (Ford Fiesta) heredó el liderato tras el abandono de Gastón Grasso y se quedó con el triunfo de la Clase 2 en el autódromo entrerriano de Concordia, escenario de la quinta fecha del Turismo Nacional. Julián Lepphaille se subió al segundo escalón del podio y Agustín Herrera arribó en el tercer puesto.

El abandono de Walter López (Nissan) en el ingreso al quinto giro de la final, y en plena recta principal, provocó el ingreso del auto de seguridad y la competencia se estabilizó. En el relanzamiento, Posco se mantuvo al frente, aunque le fue imposible escaparse. Sin embargo, en la vuelta 9, otra vez apareció el pace car -esta vez por al abandono de Juan Carlos Polini (Renault Clio)-. En el 11º recorrido al circuito, volvieron a estar a plena velocidad y Lepphaille intentó, por instantes, pasar a la primera colocación. No obstante, no le alcanzó y Nicolás Posco se quedó con el triunfo en Concordia, escoltado por el oriundo de Marcos Paz, quien sobre el final se defendió de los ataques de Agustín Herrera (Renault Clio).

El rafaelino Juan Ignacio Canela (Toyota Etios) se clasificó 18°, mientras que abandonó Agustín Bonomo (Citroen), con 12 vueltas completadas.

Clasificación: 1) Nicolás Posco en 38m43s370/1000, 2) Julián Lepphaille a 1s107; 3) Agustín Herrera a 1s895; 4) Ever Franetovich; 5) Sebastián Pérez, 6) Gerónimo Nuñez, 7) Joel Gassmann, 8) Facundo Leanez, 9) Marcos Fernandez, 10) Agustín López Donzelli...18) Juan I. Canela a 15s046.

El Campeonato lo lidera Ever Franetovich con 143 unidades. Agustín Herrera (134), Nicolás Posco (132), Sebastián Pérez (98) y Gastón Iansa (96) cierran las principales posiciones del certamen que continuará entre los días 12, 13 y 14 de julio en el Autódromo Parque de la Velocidad (San Jorge, Santa Fe).



CHAPUR EN CLASE 3

Facundo Chapur fue el mejor de punta a punta en la final de la Clase 3, disputada en el autódromo de Concordia, escenario de la quinta fecha. Leonel Pernía cerró el domingo con el segundo puesto, mientras que Juan Pipkin pudo subirse al tercer escalón del podio.

La clasificación: 1) Facundo Chapur en 35m05s80/100; 2) Leonel Pernía a 3s840; 3) Juan Pipkin a 4s419; 4) Emanuel Moriatis; 5) Manuel Urcera; 6) Rudi Bundziak, 7) Carlos Okulovich, 8) Matías Muñoz Marchesi, 9) Fabián Yannantuoni y 10) Adrián Chiriano.

Sigue siendo José Manuel Urcera el líder del certamen, sumando 128 unidades. Leonel Pernía (112), Emanuel Moriatis (107), Juan Pipkin (102) y Facundo Chapur (97) ocupan las principales posiciones.