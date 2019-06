Hockey: empate de CRAR Deportes 03 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El sábado se disputó la sexta y penúltima fecha de la Copa de Plata del torneo Dos Orillas de hockey damas, que organizan las Asociaciones Santafesina y Entrerriana, en la que CRAR recibió a Universitario de Santa Fe. El partido de primera división terminó empatado 1 a 1, en el contexto de un trámite parejo donde el equipo rafaelino convirtió a través de Abril Beltramino. En las demás categorías, solamente se dio un resultado desfavorable en Sub 12.

Este es el resumen de la jornada: Sub 12: CRAR 0 – Universitario 3.

Sub 14: CRAR 3 (Maitena Dubas -3-) – Universitario 2.

Sub 16: CRAR 8 (Sofía Bolea -3-, Guadalupe Vannay -2-, Araceli Mondino, Catalina Schiavi y Victoria Peretti) – Universitario 1.

Sub 18: CRAR 3 (Abril Beltramino, Micaela Fenoglio y Guadalupe Vannay) – Universitario 0.

Reserva: CRAR 1 (Micaela Chazarreta) – Universitario 1.

Primera: CRAR 1 (Abril Beltramino) – Universitario 1.