De la mano de Walter Otta, Atlético pone en marcha la pretemporada Deportes 03 de junio de 2019 Redacción Por Este lunes comienza el ciclo oficial del nuevo DT de la “Crema”. Mientras se esperan la llegada de refuerzos, en las próximas horas se conocerán las nuevas salidas que tendrá el plantel.

FOTO LA OPINIÓN AHORA SÍ. / Atlético, que ya tiene un par de semanas de trabajos, inicia la pretemporada de la mano de su nuevo DT, Walter Otta.

Al que madruga…Atlético de Rafaela , que ya tiene dos semanas de preparación a cuestas, inicia hoy su pretemporada con vistas a la próxima temporada de la Primera B Nacional, la 2019/2020 que comenzará a mediados de agosto.



Se pone en marcha el ciclo de Walter Nicolás Otta como entrenador de la ‘Crema’. El cordobés viene de dirigir a Villa Dálmine y fue el elegido por la dirigencia albiceleste para reemplazar a Juan Manuel Llop en el cargo para tratar de poner a Atlético nuevamente en los primeros planos en el principal torneo de ascenso de nuestro país.



El cordobés de Río Tercero, de 45 años, viene acompañado por Félix Benito, como ayudante de campo y Guido Páez en la preparación física. El entrenador de arqueros continuará siendo Gabriel Dottori.



Su primera prueba oficial como DT de la ‘Crema’ será por Copa Santa Fe, el próximo 20 de junio enfrentando a Ben Hur, en barrio Parque.



Atlético no tuvo la mejor participación en las últimas temporadas de la BN y por eso habrá mucha limpieza en el plantel en el inicio de esta nueva era, donde intentará, de la mano de Otta, mejorar las últimas campañas e intentar meterse en los primeros planos y poder pelear por alguno de los ascensos al fútbol de Primera División.



Los que ya no estarán son Abel Masuero, Gianfranco Ferrero, Nicolás Zalazar, Gabriel Ramírez, Marcelo Guzmán, Ezequiel Montagna y Maximiliano Casa. En los próximos días se conocerán algunos nombres más que no continuarán luego del próximo 30 de junio, mientras que también los refuerzos que llegarán a barrio Alberdi.



Vale recordar que Atlético ya suma un par de semanas de trabajo con Marcelo Asteggiano y el profe Eduardo Nocco, en donde se realizaron diferentes trabajos físicos en el predio del Autódromo.