Atlético igualó con Ben Hur y el 9, que le ganó a Florida, lo alcanzó en la cima

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se puso apasionante. Atlético de Rafaela, que llegaba a este noveno capítulo como único líder, igualó con Ben Hur 1 a 1 y 9 de Julio, que le ganó 2-1 a Florida de Clucellas en el Soltermam lo alcanzó en lo más alto de la tabla de posiciones.

El que sigue bien de cerca a los de arriba es Brown de San Vicente, que ayer superó por la mínima a Sportivo Norte y nadie le quita la ilusión de pelear el título.

En barrio Italia, Argentino Quilmes le ganó a Florida de Clucellas por 3 a 1, mientras que Ferrocarril del Estado no pudo con Unión en su estadio y perdió por la mínima. Los ‘Bichos Verdes’ también se prenden en la pelea por el título.

El que no logra levantar es Peñarol, si bien ayer pudo anotar tres goles, recibió cuatro y se volvió de Ramona con las manos vacías.

En Sunchales, Libertad derrotó 1-0 al Deportivo Tacural.



LO QUE VIENE



Este martes se confirma cómo se disputará el próximo capítulo del Apertura. La 10° fecha tendrá los siguientes cruces: Talleres de María Juana vs 9 de Julio, Unión vs Atlético de Rafaela, Ferrocarril del Estado vs Deportivo Ramona, Ben Hur vs Brown de San Vicente, Sportivo Norte vs Argentino Quilmes, Florida de Clucellas vs Deportivo Libertad, Deportivo Tacural vs Peñarol.



Todo lo ocurrido en la tarde de ayer:



Dep. Ramona 4 vs. Peñarol 3



Cancha: Deportivo Ramona.

Árbitro: Darío Suárez.

Reserva: 2-6



Goles: PT 6m Renzo Peiretti (DR), PT 35m y ST 3m de penal Rolando Domingorena (DR), PT 40m Leandro Merlino (DR), ST 5m de penal y ST 37m Luis Boiero (P), ST 45m Cristian Acuña (P).

Incidencia: Expulsado: ST 20m Matías Schmidt (DR).



Dep. Libertad 1 vs. Dep. Tacural 0



Cancha: Plácido Tita.

Árbitro: Claudio González.

Reserva: 3-2



Gol: PT 3m Kevin Muñóz (DL).

Incidencia: Expulsados: ST 17m Franco Raminelli (DL), ST 32m Federico Campo (DL), ST 46m Gonzalo Schonfeld (DT).



9 de Julio 2 vs. Florida 1



Cancha: Germán Soltermam.

Árbitro: Roberto Franco.

Reserva: 0-1



Goles: PT 13m José Núñez (9), ST 31m Martín Albertengo (F), ST 32m Kevin Acuña (9).

Incidencia: Expulsado ST 45m Maximiliano Pezzi (F).



Arg. Quilmes 3 vs. Talleres (MJ) 1



Cancha: Agustín Giuliani.

Árbitro: Leandro Aragno.

Reserva: 6-1



Goles: PT 17m Franco Sosa (Q), PT 19m Juan Jaime (Q), ST 6m Andy Fabre (Q), ST 46m Alejandro Flores (T).

Incidencia: Expulsados: ST 7m Nicolás Blanco (Q), ST 50m Franco Rossetti (T).



Brown 1 vs. Sportivo Norte 0



Cancha: Brown de San Vicente.

Árbitro: Silvio Ruiz.

Reserva: 4-1



Gol: ST 33m Joaquín Jaime (B).



Atl. Rafaela 1 vs. Ben Hur 1



Cancha: Peñarol (local Atlético).

Árbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 2-1



Goles: PT 36m Nahuel Vera (BH) y ST 37m Nicolás Peralta (AR).



Ferro 0 vs. Unión 1



Cancha: Ferrocarril del Estado.

Árbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 1-1



Gol: PT 23m Matías Valdivia (U).