Ben Hur, Atlético y Libertad completaron el torneo Súper 4 Deportes 03 de junio de 2019 Redacción Por Los tres se sumaron a Independiente que ya había logrado el pasaje.

FOTO LA OPINION EN EL COLISEO./ Ben Hur superó a 9 de Julio por 64 a 59.

Domingo de definiciones en el básquet local, ya que se completaron los participantes que tendrá el torneo Súper 4 del Preparatorio, a disputarse el viernes y domingo venideros en el Coliseo del Sur.

El anfitrión será justamente uno de los protagonistas, ya que le ganó a 9 de Julio en el tercer juego por 64 a 59, en un partido que como los anteriores fue realmente parejo. En el último cuarto la BH había sacado 6 puntos de ventaja, luego reaccionó 9 de Julio y pasó al frente por 3 con un triple de Rodriguez a 1m30, pero otro triple de Federico Serrano y un doble de Ferrario lo adelantaron al elenco de Cristian Losano. El León no pudo aprovechar su posesión en los últimos 20 segundos y finalmente Aveldaño (goleador con 19) decoró el resultado.

Otro equipo rafaelino que será protagonista es Atlético, ya que dio vuelta la serie al vencer en la Fortaleza del Bicho a Unión de Sunchales por 78 a 73, en otro duelo de mucha paridad. Juan Cruz Bertero con 22 puntos, y Matías Pecantet con 20, fueron las figuras del equipo de Marcelo Miretti. El Bicho Verde no podrá defender el título que logró el año pasado.

También consiguió su lugar Libertad de Sunchales, que en el segundo encuentro superó a Argentino Quilmes en el Elías David por 66 a 58, y definió la serie por 2 a 0. Los parciales fueron 13-12, 35-30 y 45-40, todos favorables al anfitrión, que no pudo sostener la ilusión de ir a un tercer juego en los 10 minutos finales, donde los Tigres establecieron un parcial de 26 a 13.

Recordemos que el viernes ya había clasificado Independiente tras eliminar a Peñarol, acotando que el conjunto entrenado por Leonardo Barberis es el único invicto en el certamen.



BEN HUR 64 - 9 DE JULIO 59

Estadio: Coliseo del Sur. Arbitros: Mario Buffa y Guillermo Theler. Parciales: 11-16, 31-32 y 43-44.

Ben Hur: Francisco Serrano 4, Federico Serrano 8, Aveldaño 19, Marconetto 17 y Ferrario 7 (fi). Gerbaldo 0, Barbey 2 y Burkett 7. DT: C. Losano.

9 de Julio: Albornoz 10, Rodriguez 3, Facundo Chiabotto 8, Curti 6 y Franco Chiabotto 14 (fi). Crotti 10, Maidana 0 y Meimberg 8. DT: J. Chiabotto.

Las semifinales para el Súper 4, sujeto a confirmación de la ARB, serían Independiente ante Atlético (primer turno) y Ben Hur ante Libertad (segundo turno).