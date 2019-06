Las ventas minoristas pymes cayeron 14,1% Nacionales 03 de junio de 2019 Redacción Por Para los primeros cinco meses del 2019 la estadística acumula un descenso de 12,5%.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Las ventas minoristas pymes cayeron un 14,1 por ciento en mayo, respecto del mismo período de 2018, por lo que sumó 17 meses de descenso consecutivo, aunque se espera un repunte a partir del anuncio del Gobierno por la baja de tasas al 20% del programa "Ahora 12", informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Asimismo, para los primeros cinco meses del 2019 la estadística acumula un descenso de 12,5 por ciento. En la comparación mensual se registró un leve repunte de 3,5% aunque responde específicamente a que mayo tiene un día más que abril, ya que fueron meses muy similares en intensidad de ventas.

En tanto, en mayo las ventas en los locales físicos bajaron 15,7%, mientras que en la modalidad online crecieron 0,5%.

En el balance del mes, el 74,8% de los negocios consultados tuvieron caídas anuales en sus ventas, y solo el 13,6% se mantuvo en crecimiento.

"El mercado de consumo no pudo recobrar fuerza y el paro sobre fin de mes tampoco ayudó, y se estima que los comerciantes dejaron de vender $14.114 millones el 29 de mayo. Pero por otra parte, como dato positivo, los empresarios notaron que con la calma cambiaria reaparecieron compradores buscadores de ofertas y hubo más consultas, lo que generó una mejora de las expectativas", precisó la CAME.

En ese sentido, remarcó que "la baja de tasas al 20% del programa ´Ahora 12´ tuvo muy buena aceptación en los comercios, que esperan un repunte en el consumo para las próximas semanas".

Los descensos anuales más profundos se registraron en Joyerías, relojerías y bijouterie (-20,0%), Electrodomésticos, Electrónicos, Computación, y Celulares (-18,1%) y Calzado y marroquinería (-17,7%), mientras que el más suave fue en Alimentos y Bebidas (-7,8%).

En "Alimentos y Bebidas", las ventas en cantidades descendieron 7,8% anual y acumulan un declive de 6,5% en los primeros cinco meses del año.

"Se trata de un sector donde se notó claramente la reducción de la demanda especialmente de bebidas, y la mayor tendencia hacia marcas alternativas. Si bien hubo mayor estabilidad de precios en el mes, las familias cuidaron su bolsillo. En lácteos, por ejemplo, disminuyó la salida de quesos de mayor valor como el gruyere, y en embutidos los más costosos como el crudo", señaló la CAME.

En cambio, "las operaciones online de esos productos tuvieron mejores resultados, subieron 7% anual, pero fundamentalmente porque más gente consume por esa modalidad, ya que solo 4% del total de la venta de este rubro es por esa vía".

"En ´Muebles, decoración y textiles para el hogar´, la baja fue del 15,4%, frente al mismo mes del año pasado, y tampoco el comercio electrónico pudo escapar a esa tendencia. La estabilidad cambiaria hizo que más gente se acercara a los locales y consultara precios, calidad, variedad, pero al momento de comprar, la venta fue escasa. Las familias evitan consumir con tarjeta y eso incide mucho en el ramo, que es dependiente de ese instrumento", precisó la entidad.

Además, agregó: "En ´Indumentaria´, el expendio disminuyó 16,8%, siempre en la comparación interanual, con una merma de 19,1% en los locales físicos y de 3% vía Internet. Es un ramo muy ligado a los ingresos y donde la gente está muy acostumbrada al consumo en cuotas sin interés. Al desaparecer esa herramienta, la demanda se resintió".

"Sobre fin de mes, los empresarios festejaron la baja de tasas para el Ahora 12. Según el resumen de los comercios consultados, lo que más se achicó fue la salida de camperas, sweters, tapados, y en cambio se incrementó la de jeans en liquidación o a precios promocionales, con respecto a mayo 2018. Se notaron más comercios implementando venta online durante el mes", detalló.

En el informe de la CAME se cubrió un universo de 1.100 comercios pymes de la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y el interior del país, en los principales rubros que concentran la venta minorista familiar y tanto con modalidad de venta física como online.