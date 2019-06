Bochazo quedó a un punto del título y Roca le ahogó el título a Aldao Deportes 03 de junio de 2019 Redacción Por PRIMERA B

FOTO FACEBOOK SPORTIVO ROCA. / Le ganó al Deportivo Aldao y le quitó la chance de festejar una fecha antes del Preparación.

En la tarde de ayer se disputó la octava y penúltima fecha del torneo Preparación de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. En la zona Norte el Deportivo Aldao cayó con Sp Roca 2-1 y no pudo quedarse con el título.

En la Zona Sur, Bochófilo Bochazo quedó a un punto de celebrar y en la última visitará a Sportivo Santa Clara, su máximo perseguidor.

Zona Norte



Arg. Vila 2 vs. Indep. Ataliva 3



Cancha: Arg. Vila.

Arbitro: Gonzalo Hidalgo.

Reserva: 1-1



Goles: PT 20m y ST 20m Jonatan Albarracín (IA), ST 10m Franco Carniello (V), ST 30m Uriel Ricarte (IA), ST 42m René Acevedo (V). Incidencia: Expulsados: ST 45m Miguel Vaca (V) y Martín Ricarte (IA).



Ind. San Cristóbal 0 vs. Tiro Federal 0



Cancha: Independiente San Cristóbal.

Arbitro: Franco Ceballos.

Reserva: 1-2



Goles: no hubo. Incidencia: Expulsado ST 45m Cristian Graff (TF).



Dep. Bella Italia 3 vs. Arg. Humberto 2



Cancha: Bella Italia.

Arbitro: Emanuel Colman.

Reserva: 5-0



Goles: PT 20m Tomás Belinde (BI), PT 30m Ezequiel Karchesky (BI), PT 38m Fabricio Araujo (BI), ST 17m de penal y ST 42m Ezequiel Gnemi (AH). Incidencia: Expulsado: ST 45m Damián Gilaber (AH).



Sp. Roca 2 vs. Dep. Aldao 1



Cancha: Sportivo Roca.

Arbitro: Rodrigo Pérez.

Reserva: 1-2



Goles: PT 25m Iván López (R), PT 43m Agustín Moschen (R), ST 33m Ulises Bonafede (DA) Incidencia: Expulsado ST 45m Iván López (R).



Posiciones: Dep. Aldao 16, puntos; Roca 14; Independiente San Cristóbal 13; Moreno 12; Bella Italia 9; Independiente Ataliva 7; Arg. Humberto 6; Tiro Federal Moisés Ville 6; Argentino Vila 2.



Próxima fecha (9° y última): Dep. Aldao vs Dep. Bella Italia, Arg. Humberto vs Ind. San Cristóbal, Tiro Federal vs Arg. Vila, Ind. Ataliva vs Moreno. Libre: Sp Roca.



Zona Sur



Bochófilo Bochazo 2 vs. San Martín 0



Cancha: Bochazo.

Arbitro: Javier Simoncini.

Reserva: 2-1



Goles: PT 29m y PT 35m de penal Fernando Ceballos (B). Incidencias: Expulsados: ST 7m Fernando Ceballos (B), ST 15m Diego Pariani (B), ST 28m Alan Previotto (SM). A los 43m PT Gómez (SM) le atajó un penal a Ceballos (B).



Atl. Esmeralda 2 vs. Sp. Santa Clara 3



Cancha: Atl. Esmeralda.

Arbitro: Angelo Trucco.

Reserva: 1-3



Goles: PT 20m Novaretto (SC), PT 25m Franco Ramírez (E), PT 30m Román Bovo (E), ST 35m y ST 48m Octavio Cardozo (SC). Incidencias: Expulsados ST 50m Nicolás Pérez (E) y Rodrigo Finetti (SC).



Zenón Pereyra 3 vs. Atl. María Juana 2



Cancha: Zenón Pereyra.

Arbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 0-0



Goles: PT 25m y PT 34m Emanuel Martínez (ZP), PT 27m de penal Pablo Aguirre (AMJ), ST 15m Nicolás Gallo (AMJ), ST 42m Rafael Gómez (ZP). Incidencias: Expulsados: ST 45m Rodrigo Calvo (AMJ) y Pablo Aguirre (AMJ).



Sp. Libertad EC 3 vs. Dep. Josefina 1



Cancha: Sp. Libertad.

Arbitro: Brian Celis.

Reserva: 0-3



Goles: PT 35m Joel Fusta (L), ST 40m Matías Avalos (L), ST 44m Brian Ibáñez (L), ST 48m Ezequiel Galoppo (J).



Posiciones: Bochazo 21, puntos; Santa Clara 18; La Hidráulica 16; Atlético María Juana 10; Libertad Estación Clucellas 9; San Martín 8; Zenón Pereyra 4; Atlético Esmeralda 3; Deportivo Josefina 2.



Próxima fecha (9ª y última): Dep. Josefina vs Zenón Pereyra, Atlético María Juana vs Atlético Esmeralda, Sp. Santa Clara vs Bochazo, San Martín vs La Hidráulica. Libre: Libertad Estación Clucellas.