Femenino con victoria Deportes 03 de junio de 2019

En el partido que había quedado pendiente de la tercera fecha de la Zona C en la Copa Santa Fe de básquet femenino, Ben Hur superó el viernes como local a Alma Juniors de Esperanza por 82 a 35 y logró su segundo triunfo en fila.

El equipo dirigido por Gustavo Casazza se impuso con parciales de 23 a 17, 44 a 23 y 67 a 26 en el estadio “17 de Junio”. Esto marca a las claras que solamente el primer cuarto tuvo paridad, ya que desde los segundos 10 minutos fue claramente dominador el conjunto rafaelino.

Laura Rébola fue la goleadora con 19 puntos, mientras que Delfina Astrada anotó 14. Los demás puntos de las benhurenses se repartieron así: C. Castillo 3, Andrea Rébola 13, Marcia Castoldi 10, A. Bordet 5, M. Bassi 3, M. Gauna 12, C. Giorgetti 2 y no anotó C. Vallejo.