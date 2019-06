Belgrano, a un paso del título Deportes 03 de junio de 2019 Redacción Por PRIMERA C

Los de San Antonio suman puntaje ideal en el Apertura de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol, sacándole cinco puntos a sus máximos perseguidores y quedó muy cerca de celebrar de manera anticipada.



Dep. Susana 0 vs. Sp. Aureliense 2



Cancha: Dep. Susana.

Arbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 1-1



Goles: PT 30m Alejandro Almeida (SA) y ST 35m Gastón Torres (SA).



Def. Frontera 1 vs. Juv. Unida 3



Cancha: Dep. Josefina.

Arbitro: José Domínguez

Reserva: 2-2



Goles: PT 40m Gastón Trainoni (DF), ST 25m Leandro Río Manza (JU), ST 30m Osvaldo Alvarez (JU), ST 43m Francisco Imfeld (JU). Incidencia: Expulsado ST 45m José Manzanelli (DF).



Belgrano 1 vs. San Isidro 0



Cancha: Belgrano San Antonio.

Arbitro: Sergio Romero.

Reserva: 2-2



Gol: ST 42m de penal Jonatan Farías (B).

Incidencia: Expulsados: ST 45m Gustavo Ramonda (B), Axel Valdez (SI), Germán Hang (SI).



Posiciones: Belgrano San Antonio 9, puntos; Dep. Susana 4; Juventud Unida Villa San José 4; Sp. Aureliense 4; San Isidro de Egusquiza 2; Defensores de Frontera 1.



Próxima fecha (4ª): Belgrano vs Susana, San Isidro vs Def. de Frontera, Juventud Unida vs Sp. Aureliense.