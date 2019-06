Liverpool se consagró campeón Deportes 02 de junio de 2019 Redacción Por El equipo de Jürgen Klopp maniató al de Mauricio Pochettino y ganó 2-0 en el Wanda Metropolitano con goles de Mohamed Salah y Divock Origi. Los Reds lograron la sexta Copa de Europa de su historia y el DT alemán su primera "Orejona" tras perder dos finales.

FOTO WEB FESTEJO. / El Liverpool vuelve a ser el Rey de Europa.

No fue un partido muy atractivo pero si muy intenso en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, donde Liverpool FC derrotó 2-0 al Tottenham Hotspurs y se consagró campeón de la UEFA Champions League. Los Reds se impusieron con oficio, desnaturalizaron y maniataron a su rival, quizás sin la vehemencia y la claridad con la que jugaron toda la temporada pero con un plan muy efectivo para alzar el trofeo.

El inicio no pudo haber sido más impactante, ya que al minuto de juego el árbitro Damir Skomina sancionó un penal a favor del equipo de Jürgen Klopp por una mano de Moussa Sissoko en el área que cortó un centro de Sadio Mané. Fue el futbolista egipcio Mohamed Salah, el mismo que la temporada pasada tuvo que salir del césped por una lesión en el hombro y vio la derrota desde el vestuario, transformó el penal en gol. Iban tan solo en dos minutos de partidos los Reds ya estaban en ventaja.

Tras el gol tempranero de Salah, ambos equipos empezaron a ejecutar sus planes. Los Spurs intentaron atacar desplegando a sus laterales, Kieran Trippier y Danny Rose, y generando espacios en el centro con la movilidad de Dele Alli, Christian Eriksen y Heung-Min Son por detrás de Harry Kane, que volvió al equipo titular. En tanto, los de Klopp apelaron al poderío del tridente Salah-Firmino-Mané, con el apoyo de los interiores, Wijnaldum y Henderson.

El Liverpool vuelve ser el rey de Europa a 14 años de su última conquista, cuando vencieron por penales al AC Milán en Estambul (2004/05) en una de las mejores definiciones europeas de todos los tiempos. Un 3-3 emocionante que derivó en penales. Puede que esta final ante Tottenham no haya sido tan atractiva, pero será igual de recordada por los fanáticos de los Reds.