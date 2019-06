Domingo a puro fútbol liguista Deportes 02 de junio de 2019 Redacción Por Partidos para todos los gustos. En la Primera A se destaca el cruce entre Atlético y Ben Hur en cancha de Peñarol. Todo lo que se juega en la B y la C.

FOTO PRENSA ATLETICO RAFAELA EQUIPO LIDER. / La "Crema" marcha en lo más alto del Apertura y hoy tiene un duelo clave ante la BH, uno de sus máximos perseguidores.

Hoy se vivirá una jornada a pleno de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de todos los partidos, en sus tres grupos, este domingo.

Por la Primera A, se jugará la novena fecha, destacándose el cotejo entre Atlético de Rafaela y Ben Hur.

La ‘Crema’ es el único líder que tiene el certamen con 21 puntos pero el ‘Lobo’ viene al asecho con 18. Dicho partido se disputará en cancha de Peñarol, en barrio Villa Rosas, ya que la policía no habilitó el Autódromo para esta jornada.



El programa para este domingo: 15:30 hs (Reservas 14 hs): Dep. Ramona vs. Peñarol (Darío Suárez), Dep. Libertad vs. Dep. Tacural (Claudio González), 9 de Julio vs. Florida (Roberto Franco), Arg. Quilmes vs. Talleres MJ (Leandro Aragno), Brown vs. Sp. Norte (Silvio Ruiz), Atl. Rafaela vs. Ben Hur (Ariel Gorlino), F.C. Estado vs. Unión (Sebastián Garetto).



PRIMERA B

En la Primera B de LRF la octava y penúltima fecha del Preparación, desde las 15.30hs (Reserva 14 hs). En la Zona Norte jugarán: Arg. Vila vs. Indep. Ataliva (Gonzalo Hidalgo), Ind. San Cristóbal vs. Tiro Federal (Franco Ceballos), Dep. Bella Italia vs. Arg. Humberto (Emanuel Colman), Sp. Roca vs. Dep. Aldao (Rodrigo Pérez)



Posiciones: Dep. Aldao 16, puntos; Moreno 12; Independiente San Cristóbal 12; Roca 11; Bella Italia 6; Arg. Humberto 6; Tiro Federal Moisés Ville 5; Independiente Ataliva 4; Argentino Vila 2.



Zona Sur: Bochófilo Bochazo vs. San Martín (Javier Simoncini), Atl. Esmeralda vs. Sp. Santa Clara (Angelo Trucco), Zenón Pereyra FBC vs. Atl. María Juana (Mauro Cardozo), Sp. Libertad EC vs. Dep. Josefina (Brian Celis).



Posiciones: Bochazo 18, puntos; La Hidráulica 16; Sp. Santa Clara 15; Atlético María Juana 10; San Martín de Angélica 8; Libertad Estación Clucellas 6; Atlético Esmeralda 3; Deportivo Josefina 2; Zenón Pereyra 1.



PRIMERA C

El tercer grupo liguista disputará este domingo la tercera fecha del torneo Apertura, con los siguientes encuentros: 15:15 hs: Dep. Susana vs. Sp. Aureliense (Guillermo Vacarone), 16:00 hs Def. Frontera vs. Juv. Unida (cancha Dep. Josefina) (José Domínguez), Belgrano vs. San Isidro (Sergio Romero).



Posiciones: Belgrano San Antonio 6, puntos; Dep. Susana 4; San Isidro de Egusquiza 2; Sp. Aureliense 1; Defensores de Frontera 1; Juventud Unida Villa San José 1.