Del Potro también avanzó a los octavos en Roland Garros Deportes 02 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP DEL POTRO. Saluda tras vencer a Thompson.

El argentino Juan Martín Del Potro, noveno jugador mundial, se clasificó a los octavos de final de Roland Garros con un triunfo convincente sobre el australiano Jordan Thompson (69º), por 6-4, 6-4 y 6-0.

Tras disparar las alarmas en la segunda ronda sufriendo un resbalón que le hizo daño en su rodilla derecha, la que le impidió prácticamente jugar durante este año, Del Potro no tuvo problemas físicos ayer en el torneo de París.

"Fue un partido completamente diferente al de Nishioka (segunda ronda). No tuve tanto desgaste físico y eso me viene bien", celebró el argentino.

En los octavos, la Torre de Tandil seguirá elevando el listón de dificultad y se enfrentará al ruso Karen Khachanov (11º), que derrotó al eslovaco Martin Klizan (55º) por 6-1, 6-4 y 6-3.

"Con Karen he entrenado mucho. Hemos jugado partidos también. En polvo de ladrillo tiene mucha resistencia y potencia. Va a ser súper complicado, dependerá mucho de cómo esté yo", apuntó Juan Martín.

Del Potro no encadenaba tres victorias seguidas en un mismo torneo desde la cita de Pekín en octubre pasado, donde cayó en la final ante el georgiano Nikoloz Basilashvili.

Fue justo antes de viajar al Masters 1000 de Shanghai, donde sufrió su lesión de rótula, que le hizo perderse el final de la pasada temporada y gran parte de la actual.

Del Potro había realizado una prueba no satisfactoria en Delray Beach en el mes de febrero y no reapareció hasta mayo, en Madrid, pensando en estar presente en Roland Garros, donde fue semifinalista en 2018.

En su partido de ayer frente a Thompson en el court Simonne Mathieu, tercero en importancia de Roland Garros, abrió el primer set con un break, marcando ya el tono, para quedarse luego con el primer parcial por 6-4.

En el segundo, otro quiebre en el inicio le permitió al argentino ir controlando el marcador y apuntarse la manga finalmente por idéntico resultado.

En el tercer set, Del Potro fue un ciclón y selló su triunfo con un rápido 6-0.

Con su clasificación a octavos de final serán tres los argentinos en esa cuarta ronda de París.

Los otros dos, Leonardo Mayer (68º) y Juan Ignacio Londero (78º), avanzaron el viernes y tendrán hoy partidos complicados, contra el suizo Roger Federer (3º) y el español Rafa Nadal (2º), respectivamente.



PERDIO SERENA

La estadounidense Serena Williams, ex número uno mundial actualmente en el décimo puesto del ránking WTA, cayó ante su compatriota Sofia Kenin (35ª) por 6-2 y 7-5, en la tercera ronda de Roland Garros.

A sus 37 años, Serena tendrá que seguir esperando para conquistar su 24º título de Grand Slam, con el que establecería un nuevo récord y dejaría atrás la igualdad actual que mantiene con la australiana Margaret Court.