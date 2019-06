B Nacional: No se sacaron diferencias

SANTIAGO DEL ESTERO, 2 (NA). - Central Córdoba de Santiago del Estero y Sarmiento de Junín no se sacaron ventajas y el empate 1 a 1 que protagonizaron ayer por el partido de ida de la final de la B Nacional, dejó abierta la serie de cara al segundo ascenso a Primera División.

El equipo local se puso en ventaja con el gol del delantero Javier Rossi, de cabeza, a los 14 minutos del segundo tiempo, y a los 33 del mismo período y de igual manera, Nicolás Miracco empató la serie.

El segundo ascenso de la B Nacional se definirá el próximo sábado en Junín, y ahí se definirá que equipo acompañará a Arsenal de Sarandí a la máxima categoría en la próxima temporada.

El conjunto "ferroviario" fue más incisivo para ir a buscar el resultado, en gran medida por el apoyo de los 20.000 hinchas que colmaron el "Alfredo Terrera", por estar ante una situación histórica.

A veces el exceso de energía nubló las ideas de los futbolistas, y en ese sentido el balón estuvo siendo maltratado en el primer cuarto de hora de juego.

A los 19 Sánchez ejecutó un tiro libre desde la derecha y Vicentini debió esforzarse para mandar el balón por encima del travesaño.

Central Córdoba trataba de hacerse fuerte con el triángulo ofensivo de Marcos Sánchez, Javier Rossi y Nahuel Luján, pero el "verde" le presentó pelea en el medio con la presión de Guillermo Farré.

A los 27 Miracco casi abre el marcador ante una mala salida de Taborda, pero su cabezazo se fue apenas desviado, en un momento en que el local no encontraba la manera de poder pie.

Para el complemento Central Córdoba planteó la misma fórmula que al principio, con mucha presión y tratando de ahogar cada sector del campo para poder estar siempre cerca de la pelota y provocar el error rival.

A los 10 un cabezazo de Gallucio fue salvado de manera milagrosa por Farré en la línea, cuando el arquero Vicentini ya estaba vencido.

El planteo era claro y definido por parte de ambos equipos, porque mientras Central Córdoba intentaba siempre al juego aéreo, Sarmiento proponía la pelota al pie, aunque no siempre podía conseguirlo.

Sobre los 13 Vicentini mandó al córner un cabezazo de Castet, pero un minuto más tarde el arquero salió mal y Rossi aprovechó y con el parietal derecho abrió el marcador.

Central Córdoba quiso seguir con la presión y llevarse por delante a Sarmiento, pero los hombres de Iván Delfino estuvieron tranquilos y apostaron la juego asociado para poder armar jugadas de criterio.

Sin embargo, el "verde" terminó llevando peligro con el juego aéreo, y a los 23 Taborda le tapó un cabezazo tremendo a Orsini cuando el delantero relamía su gol.

El cansancio comenzó a hacer mella en las piernas de los más experimentados hombres del equipo santiagueño y Delfino hizo algunos cambios que le dieron aire al ataque juninense.

Un centro de Garrido desde la derecha terminó en la cabeza de Miracco, quien venció finalmente a Taborda para marcar la igualdad y dejar todo abierto de cara a la revancha.



Central Córdoba 1 - Sarmiento 1



Estadio: "Alfredo Terrera".

Arbitro: Jorge Baliño.



Central Córdoba: César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo, Jonathan Bay, Pablo Ortega (70m Diego Jara), Alfredo Ramírez (86m Renzo Pérez), Sebastián Gallucci, Marcos Sánchez (86m Salcés), Javier Rossi y Nahuel Luján. DT: Coleoni.



Sarmiento: Manuel Vicentini, Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Facundo Castet, Matías Garrido (87m Leonardo Villalba), Guillermo Farré, Franco Leys (73m Sergio Quiroga), Nicolás Castro, Nicolás Miracco y Nicolás Orsini. DT: Iván Delfino.



Goles en el segundo tiempo: 14m Rossi (CC), 33m Miracco (S).