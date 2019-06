CRAR festejó en Rosario Deportes 02 de junio de 2019 Redacción Por El elenco rafaelino venció 3-0 a Los Caranchos por la 3ª fecha de la Reubicación del TRL. Así sumó su segunda victoria seguida.

Se defendió todo y el penal que marcó Pablo Villar a los 30 minutos del primer tiempo le sirvió para sumar un triunfo importantísimo en su visita a Los Caranchos en Rosario, por la tercera fecha de la Reubicación del Torneo Regional del Litoral.

CRAR, que venía de derrotar a Alma Juniors y así lograr su primer triunfo en la temporada de TRL, se trajo cuatro puntos fundamentales en sus aspiraciones de mantener la categoría.

En el juego de Reserva ganó el elenco rosarino por 45 a 29, mientras que la Pre-Reserva del ‘Verde’ sigue sumando triunfos y en esta ocasión se impuso por 31 a 17.

Los dirigidos por Cristian Martino salieron a cancha con: Jonatan Viotti, Martín Zegaib, Andrés Passerini; Mariano Ferrero, Federico Davicino; Juan Pablo Imvinkelried, Manuel Mandrille, Facundo Aimo; Ricardo Brown, Pablo Villar (c); Mateo Villar, José María Williner, Guillermo Brown, Juan Nicolás Imvinkelried; Santiago Kerstens.

En el complemento ingresaron: 58m Tomás Lavalle x Williner, 60m Mauro Bianco x Davicino, 70m Nicolás Gutiérrez x Viotti, 75m Leandro Sabellotti x J.P. Imvinkelried, 78m Mariano Pizzi x J.N. Imvinkelried.

El próximo fin de semana CRAR estará recibiendo en Rafaela a Logaritmo de Rosario, en uno de los juegos correspondientes a la quinta fecha.



Todo lo ocurrido ayer: Top 8 (Fecha 3): CRAI 40 vs Rowing 10, Duendes 7 vs Jockey 18, Estudiantes 38 vs Santa Fe Rugby Club 31, Old Resian 34 vs Gimnasia y Esgrima 25.



Posiciones: Old Resian 14, puntos; Jockey Rosario 13; GER 9; CRAI 7; Duendes 6; Santa Fe RC 6; Estudiantes 6; Rowing 1.



Próxima fecha (4°): Rowing vs. Estudiantes, Santa Fe RC. vs. Duendes, Jockey vs. Old Resian, GER vs. CRAI



Reubicación (Fecha 3): Los Caranchos 0 vs CRAR 3, Universitario de Santa Fe 58 vs Tilcara 13, Alma Juniors 7 vs Universitario de Rosario 40, La Salle 29 vs Los Pampas 17, Logaritmo 10 vs Provincial 19.



Posiciones: UNI (R) 15, puntos; UNI (SF) 11; La Salle 10; CRAR 9; Tilcara 9; Los Caranchos 9; Provincial 9; Logaritmo 1; Alma Jr 1; Los Pampas 0.



Próxima fecha (4°): CRAR vs. Logaritmo, Tilcara vs. La Salle, Los Pampas vs. Alma Juniors, UNI (R) vs. Los Caranchos, Provincial vs. UNI (SF).