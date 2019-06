Ott Tänak es el líder, con estrecho margen Deportes 02 de junio de 2019 Redacción Por UNA APRETADA DEFINICION EN PORTUGAL

PRENSA WRC OTT TÄNAK. Resiste en el liderazgo con el Toyota Yaris en Portugal.

En una nueva jornada del Rally de Portugal, algunos problemas mecánicos complicaron al estonio Ott Tänak (Toyota Yaris), pero no lo bajaron de la vanguardia en la general del Rally de Portugal.

Inconvenientes en la suspensión de la máquina japonesa le hicieron perder tiempo sobre el final, posibilitando el acercamiento de Kris Meeke (Toyota Yaris) y Thierry Neuville (Hyundai i20).

"Veinticinco kilómetros antes de la llegada rompimos el amortiguador delantero derecho. Cinco kilómetros después me desvié en una curva. Fue una especial difícil", manifestó Tänak.

Pero no fue el único que tuvo problemas. Si bien su compañero de equipo logró acercarse a la primera ubicación, Meeke debió manejar toda la jornada con un problema hidráulico.

Por su parte, el Hyundai de Neuville tuvo un comportamiento impecable en la jornada sabatina y pudo recortar considerablemente la distancia que ahora lo separa de los pilotos de Toyota.

Sébastien Ogier (Citroën C3) ocupa en la cuarta posición, pero lejos de los que ocupan provisoriamente el podio, en tanto que luego aparece su compañero de marca, Esappeka Lappi.

General: 1º Ott Tänak (Toyota Yaris), en 2h47m23s1d; 2º Kris Meeke (Toyota Yaris) a 4s3d; 3º Thierry Neuville (Hyundai i20) a 9s2d; 4º Sébastien Ogier (Citroën C3) a 1m21s0d; 5º Esappeka Lappi (Citroën C3) a 1s37s5d; 6º Teemu Suninen (Ford Fiesta) a 2m02s7d; 7º Elfyn Evans (Ford Fiesta) a 6m10s4d; 8º Kalle Rovanperä (Skoda Fabia) a 8m33s8d; 9º Jan Kopecky (Skoda Fabia) a 9m35s3d y 10º Pier-Louis Loubet (Skoda Fabia) a 10m04s8d.