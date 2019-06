Lavagna insiste con su candidatura presidencial Nacionales 02 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA).- El ex ministro de Economía y precandidato presidencial Roberto Lavagna intentó ayer marcar distancia de Cambiemos y del kirchnerismo al cuestionar la situación económica y pregunta "por qué elegir entre lo malo y lo peor".

El dirigente dio así una nueva muestra de su decisión de competir por la Presidencia de la Nación, algo que hasta el momento haría en un espacio propio, debido a sus diferencias con los dirigentes del peronismo no K de Alternativa Federal. A través de su cuenta de Twitter, Lavagna remarcó que "no hay ninguna economía en el mundo que haya pasado por una situación de este tipo", en referencia a la polarización electoral entre el Gobierno y el tándem Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

"Si los de antes no lo pudieron resolver por exceso de estatismo y los que están ahora tampoco lo pudieron resolver por una mirada exclusivamente financiera, ¿por qué elegir entre lo malo y lo peor?", interrogó el ex ministro de Economía.

Lavagna ratificó su postulación y aseguró que representa una "verdadera tercera vía" en el país.