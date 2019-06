En 2018 se produjo un femicidio cada 32 horas Policiales 02 de junio de 2019 Redacción Por EN ARGENTINA

Durante 2018 se produjeron cerca de tres mil femicidios en la Argentina, lo que representa un asesinato de mujeres o niñas cada 32 horas, según un informe de la ONG La Casa del Encuentro. El trabajo basado en hechos reflejados en medios de comunicación señala que entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2018 se produjeron en la Argentina un total de 2.952 femicidios. En el informe se señala que "el femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad". Los crímenes contra mujeres cometidos en Argentina en 2018 dejaron a 3.717 niños sin madres, 2.394 de ellos (un 71 por ciento) menores de edad. También se produjeron 303 asesinatos de varones, tanto mayores como menores, vinculados a los femicidios, que en el 62 por ciento fue cometido por parejas o ex parejas. En tanto, en un porcentaje similar, los crímenes se produjeron en la casa de la víctima (en un 63 por ciento) y sólo el 14 por ciento de las mismas había realizado denuncias previas. A partir de los datos del informe, la ONG reclama a las autoridades "la asignación de un presupuesto con perspectiva de género y transversalización de políticas de género en todas las áreas del Estado tanto a nivel nacional, provincial y municipal", además de la capacitación a todo el personal estatal sobre "violencia de género" como marca la ley. Entre las demandas se encuentra que "las personas denunciadas por violencia de género no accedan o no ejerzan cargos públicos en el Estado". También se demanda ka inmediata implementación con alcance nacional del "cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de Género" (Ley 27.210) y la asignación de un subsidio económico equivalente a una jubilación mínima por tres años a las mujeres en situación de violencia". Además, se exige la "Protección integral y efectiva desde una perspectiva de género para la mujer víctima de Violencia, tanto en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) como así también en las Comisarías de la Mujer".



20 AÑOS CAUTIVA

Un hombre de 57 años fue detenido en Rosario por mantener a su pareja en estado de aislamiento durante un período que podría llegar a los 22 años. Primero la golpeaba y hostigaba. Luego la alejó de su familia y utilizó distintos métodos para sostener el cautiverio. Cuando permitía que saliera a la calle lo hacía sólo si estaba con él. Siempre amenazada. La Justicia dispuso el viernes la prisión preventiva por 60 días para el hombre, identificado como Oscar R., al que se imputó por privación ilegítima de la libertad agravada. De acuerdo a la acusación presentada por la fiscal Luciana Vallarella, la mujer, de 43 años, sufrió violencia de género desde el comienzo de la relación. Su pareja la golpeaba y la hostigaba. Cuando la familia de la mujer buscó intervenir, él la llevó violentamente a su casa y comenzó el aislamiento. El hombre la amenazaba y le advertía que podría lastimar a su hijo o a miembros de su entorno. No fue suficiente para evitar que ella quisiera marcharse. Entonces comenzó a encadenarla en la cama o la encerraba dentro de la casa con candados. Un hecho fortuito permitió que pudiera escapar. El 8 de mayo aprovechó un descuido del hombre, quien sufrió un malestar y se encerró en el baño. Se había olvidado de trabar la puerta que da a la calle con candado y la mujer se escapó. Tomó un taxi y recorrió unas 25 cuadras antes de bajar en una estación de servicio ubicada en Pellegrini e Italia, en el macrocentro de Rosario. Allí reveló lo que le sucedía.