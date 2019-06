Facundo Chapur, el mejor en Concordia Deportes 02 de junio de 2019 Redacción Por MAL SABADO PARA CANELA Y BONOMO

Ver galería 1 / 2 - PRENSA APAT FACUNDO CHAPUR. El cordobés estableció la pole con el Focus en la Clase 3. AGUSTIN BONOMO. Está debutando al mando del Citroën DS3 en la Clase 2.

El cordobés Facundo Chapur (Focus) se quedó con la pole en la clasificación que realizó ayer la Clase 3 del Turismo Nacional en el marco de la quinta fecha de la temporada, que se disputa en el autódromo "Ciudad de Concordia".

Chapur superó a Leonel Pernía (Vento) y Juan Pipkin (Cruze), respectivamente.

Por otro lado, en la Clase 2 se realizaron las dos series, que fueron ganadas por Nicolás Posco (Kinetic) y Gastón Grasso (Etios), respectivamente; mientras que no tuvieron fortuna Juan Ignacio Canela (Etios) y Agustín Bonomo (DS3).

El piloto de Rafaela abandonó en la primera vuelta tras un despiste, en tanto que el debutante de Villa San José tampoco pudo completar el giro inicial por problemas mecánicos, en una jornada que arrojó estos resultados:

Clase 3 (clasificación): 1º Facundo Chapur (Focus), en 1m48s512; 2º Leonel Pernía (Vento) a 155 milésimas; 3º Juan Pipkin (Cruze) a 241; 4º Emanuel Moriatis (Focus) a 551; 5º Rudi Bundziak (C4 Lounge) a 559; 6º Luis José Di Palma (408) a 831; 7º José Manuel Urcera (New Civic) a 865; 8º Alfonso Domenech (Focus) a 885; 9º Manuel Luque (Cruze) a 909 y 10º Carlos Okulovich (New Civic) a 955.

Clase 2 (primera serie): 1º Nicolás Posco (Kinetic), en 12m56s454; 2º Agustín Herrera (Clio) a 3s824; 3º Miguel Ciaurro (Trend) a 6s289; 4º Walter López (March) a 6s503; 5º Sebastián Pérez (Onix) a 6s747; 6º Damián Kirstein (208) a 7s658... sin vueltas Juan Ignacio Canela (Etios).

Clase 2 (segunda serie): 1º Gastón Grasso (Etios), en 11m25s189; 2º Julián Lepphaille (Etios) a 981 milésimas; 3º Gabriel Scordia (Kinetic) a 2s190; 4º Ever Franetovich (Palio) a 2s966; 5º Renzo Testa (Palio) a 3s439; 6º Gerónimo Núñez (March) a 3s863... sin vueltas Agustín Bonomo (DS3).



HOY SE COMPLETARA

El cronograma de actividades para este domingo es el siguiente: a las 10:00 primera serie Clase 3 (6 vueltas); a las 10:30 segunda serie Clase 3 (6 vueltas); a las 12:30 final Clase 2 (15 vueltas ó 35 minutos) y a las 13:30 final Clase 3 (18 vueltas ó 40 minutos).